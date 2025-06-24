Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информации. Сервис объединит функционал мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем указано, что за запуск и работу национального мессенджера будет отвечать компания, которую определит правительство. Организация должна быть зарегистрирована в России и иметь аудиторию более 500 тыс. пользователей в сутки. Она также должна обладать исключительным правом на программу, которая внесена в реестр российского программного обеспечения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Пресс-служба Госдумы сообщала, что в национальный мессенджер переведут образовательные сервисы и чаты учебных заведений. Минцифры рекомендовало переходить на новый сервис всем российским чиновникам. Авторы документа, среди которых сенатор Андрей Клишас и экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, поясняли, что платформа позволит передавать персональные данные с «Госуслуг» и удостоверять личность через цифровой ID.

Минцифры сообщало, что власти России будут развивать национальный сервис на базе мессенджера Max, который разработала компания VK. В бета-версии его запустили в конце марта 2025 года.

Петр Бузлаев