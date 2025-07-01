Путин поручил добавить госуслуги в российский мессенджер

Президент России Владимир Путин поручил развивать российский мессенджер. В него необходимо внедрить государственные и финансовые услуги, добавил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава государства дал соответствующее поручение правительству и Центробанку по итогам совещания 4 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитается о проделанной работе до 15 августа.

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня. Платформа объединит функционал мессенджера, а также сервисы государственных и муниципальных услуг.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. В марте вышла первая версия нового российского мессенджера Max, разработанного VK. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей.