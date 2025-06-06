ЦБ пошел на снижение

ЦБ в пятницу на заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление хоть и остается устойчивым, но все же продолжает снижаться, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. Сигнал на будущее оставлен нейтральным — дальнейшие шаги по ставке ЦБ будет принимать исходя из динамики инфляции. При этом в банке отмечают, что будут придерживаться жесткой денежно-кредитной политики столько, сколько потребуется для снижения темпов роста цен до целевых 4% в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Пресс-служба Банка России Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Пресс-служба Банка России

Большинство аналитиков ожидали, что ЦБ на заседании совета директоров 6 июня сохранит ставку на уровне 21%, однако многие допускали и ее снижение — шаг прогнозировался от 50 до 200 базисных пунктов.

ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 20% годовых.

Объясняя его, регулятор отметил снижение инфляции. В апреле рост цен снизился с поправкой на сезонность до 6,2% в пересчете на год — после того как в среднем по январю—марту показатель оценивался в 8,2%. В мае, основываясь на оперативных данных, ЦБ видит дальнейшее снижение — по оценке регулятора на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%.

В снижении инфляционного давления, по мнению ЦБ, «все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос». Особенно сильно — в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольствии же и услугах инфляционное давление пока остается высоким. Инфляционные ожидания в целом сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению темпов роста цен.

Регулятор фиксирует некоторое снижение проинфляционных рисков — отмечено уменьшение отклонения экономики от траектории сбалансированного роста.

Но есть высокие инфляционные ожидания и ухудшение условий внешней торговли. Такие риски продолжают на среднесрочном горизонте преобладать над дезинфляционными, связанными с более серьезным замедлением роста кредитования и спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

Эти условия остаются жесткими под влиянием как денежно-кредитной политики ЦБ, так и «автономных факторов». Номинальные процентные ставки несколько снизились с апреля в большинстве сегментов финансового рынка, но остаются высокими в реальном выражении. Кредитная активность остается сдержанной, а склонность населения к сбережению высокой, несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

ЦБ отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для снижения инфляции до целевых 4% в 2026 году, поясняя, что речь идет о продолжительном периоде жесткой политики. Сигнал регулятор оставил нейтральным, отметив, что решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 25 июля.

Евгения Крючкова