Ограничения в еде
Почему российский импорт продовольствия превысил экспорт
По данным ФТС, в январе—апреле экспорт из России продовольственных товаров и сельхозсырья снизился на 15,4%, до $12 млрд. Импорт продукции АПК, наоборот, вырос на 12,5%, до $12,9 млрд. В чем причина сокращения экспорта и какие меры предлагают власти и эксперты для увеличения поставок за границу — в материале «Ъ-Review».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Курсы давят
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ отметил, что в 2024 году Россия впервые поставила на мировые рынки 109 млн тонн пищевой продукции (третье место в мире по поставкам в тоннаже). Однако в 2025 году поставки существенно замедлились.
«В этом году темпы поставок несколько ниже, что обусловлено сложившейся конъюнктурой рынка и укреплением курса рубля. Кроме того, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны квота на вывоз нашей основной экспортной позиции — зерна — в этом году снижена почти в три раза по сравнению с прошлым годом»,— отметили в Минсельхозе.
Ранее на Всероссийском зерновом форуме замминистра сельского хозяйства Максим Маркович сообщил, что снижение экспорта зерна произошло из-за сокращения переходящих запасов зерновых культур до уровня средних многолетних значений, что было обусловлено рекордными объемами поставок в 2024 году.
Значительное сокращение объема экспортных поставок продемонстрировала пшеница. По данным мониторинга Российского зернового союза, РФ в мае отгрузила на экспорт 2,1 млн тонн пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем год назад (5,2 млн тонн).
«Замедление темпов экспорта зерна связано с укреплением рубля, продукция продается в долларовой зоне и при обмене по курсу 78–79 руб./$ не приносит ожидаемой прибыли и не учитывает всех нюансов. Оптимальный курс для экспортеров на сегодняшний день составляет 95 руб./$»,— комментирует вице-президент «Опоры России», председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Соколов.
Также эксперт отмечает снижение мировой цены на зерно, что стало особенно заметно в преддверии нового урожая. Это тоже влияет на динамику экспорта. На интерес экспортеров и непосредственно объемы экспорта продолжает оказывать давление экспортная пошлина.
«В данных условиях квоту в 2025 году, даже в таком сдержанном объеме — 10,6 млн тонн, полностью выбрать экспортеры не смогут. Многие экспортеры воспользовались возможностью до 20 апреля сдать лишнюю квоту, у некоторых эта сдача измерялась сотнями тысяч тонн. Даже в Сибири квоты в этом году хватило практически всем»,— говорит Сергей Соколов.
Тем не менее в Минсельхозе ожидают, что Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне. В этом сельхозгоду объем поставок культуры составит 44 млн тонн (всего зерна — около 53 млн тонн), а в следующем — около 45 млн тонн (всего зерна — 53–55 млн тонн).
Масло потекло за границу
Сократился также экспорт семян масличных культур. По данным OleoScope, за январь—май 2025 года экспорт семян подсолнечника уменьшился на 7%, достигнув 120 тыс. тонн. Экспорт соевых бобов за отчетный период текущего года составил 268 тыс. тонн, что на 35% меньше, чем за январь—май 2024 года. Объем экспорта семян рапса за первые пять месяцев 2025 года снизился до 242 тыс. тонн (–18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Экспорт семян льна за отчетный период составил 422 тыс. тонн (–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Специалисты Минсельхоза и эксперты отрасли объясняют сокращение экспорта сырья переориентацией на поставки готовой и переработанной продукции с более высокой добавленной стоимостью.
«Масложировая группа показывает положительную динамику: увеличился экспорт рапсового масла, различных соусов»,— прокомментировали в ведомстве.
«Объем поставок за рубеж масложировой продукции увеличился на 3%»,— добавил заместитель начальника отдела отраслевого анализа федерального центра «Агроэкспорт» Кирилл Лозовой.
Так, в Китае резко вырос спрос на отечественное рапсовое масло, из-за чего его совокупные отгрузки из России во всех направлениях в январе—мае 2025 года прибавили около 37% в натуральном выражении. Аналогичная ситуация с рапсовым шротом и жмыхом, при этом здесь помимо КНР отмечается укрепление спроса со стороны ряда других покупателей — Турции, Израиля, Марокко.
«В новом сельхозсезоне мы ожидаем увеличения экспорта растительных масел и шротов к уровню текущего сезона при сохранении умеренных темпов вывоза масличного сырья, в том числе сои, которая уже в 2026 году может начать перерабатываться на новых площадках Дальневосточного федерального округа»,— прогнозирует господин Лозовой.
Однако, по данным OleoScope, не все масла «потекли рекой» за границу — экспорт соевого и подсолнечного масла показал падение.
«Сокращение поставок подсолнечного масла на внешние рынки объясняется снижением объемов переработки семечки на экспорт. Необоснованно высокие закупочные цены на сырье, снижение курса доллара и относительно высокая экспортная пошлина привели к тому, что с начала года переработка подсолнечника на экспорт убыточна»,— прокомментировали «Ъ-Review» в Масложировом союзе России.
К началу сезона участники отрасли рассчитывают на достижение баланса закупочных цен и выручки от продажи продуктов переработки, что позволит восстановить объемы производства масла и вывоза его на внешние рынки.
Сокращение экспорта соевого масла произошло из-за снижения импорта ГМО-сои в связи с прекращением действия разрешения на ее ввоз в Россию с 1 января 2025 года.
«С 12 июня постановлением правительства было разрешено завозить ГМО-сою для переработки и последующего экспорта готовой продукции, а значит, во втором полугодии ситуация изменится к лучшему»,— считают эксперты союза.
Погода прибила культуры
В росте импорта продовольствия в РФ существенный объем, в свою очередь, заняли поставки зарубежного картофеля и черешни.
«Основная причина роста импортной продукции — снижение объемов отечественного урожая в 2024 году и неблагоприятные погодные условия при посевной кампании 2025 года. Также нужно учитывать рост затрат на хранение и логистику, транспорт, удобрения, ГСМ, истощение старых запасов и так далее. Особенно остро истощение запасов сказалось на картофеле»,— сообщили в Национальном плодоовощном союзе.
Основной прирост импорта наблюдается по таким культурам, как картофель, лук репчатый, чеснок, добавил исполнительный директор союза Андрей Казаков. При этом в союзе отметили, что наблюдается тенденция и к снижению импортных поставок в РФ по моркови, капусте и свекле столовой.
«Ситуация с ростом импорта черешни объясняется заморозками на юге, пришедшимися на период цветения этой культуры. В результате урожай получили намного меньше, чем обычно, поэтому приходится добирать импортом. Зато яблок в этом году соберем на 25–30% больше, чем в прошлом году»,— пояснил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
В целом в Минсельхозе отмечают не только падение экспорта по определенным категориям, но и прирост. С начала года на 19% выросли поставки продукции рыбохозяйственного комплекса, на 45% — мясной продукции, на 13% — молочной продукции, на 6% — кондитерских изделий.
Эксперты считают, что дальнейшему наращиванию экспорта будут способствовать увеличение объемов урожая зерновых, масличных, овощной группы, развитие переработки и получение продуктов с добавленной стоимостью. Также аналитики Центра ценовых индексов ожидают ослабления курса рубля к концу 2025 года в диапазоне от 90 до 104 руб./$, что существенно подстегнет экспорт.
Ранее на Всероссийском зерновом форуме Дмитрий Патрушев сообщал о постановлении правительства России, которое увеличивает максимальный объем дополнительной квоты на экспорт зерновых с 45 до 300%. Эта временная мера вводилась до 1 июля. Однако, по словам сибирских экспортеров, неплохо бы продлить возможность двух-трехкратного увеличения квоты и в следующем сезоне. Для них это стало бы большим подспорьем.
Также Дмитрий Патрушев призвал бизнес максимально использовать возможности атташе по вопросам АПК за рубежом и Федерального центра развития экспорта продукции АПК.
«Сейчас при поддержке Минсельхоза России в активной фазе разработки находится программа сопровождения российских компаний-экспортеров при выходе на зарубежные рынки. Ключевую роль в этом процессе играют сельхозатташе, которые помогают в поиске торговых партнеров в целевых странах и оказывают всестороннюю поддержку непосредственно на местах. В перспективе — расширение сети атташе в наиболее перспективных и стратегически значимых государствах»,— прокомментировали «Ъ-Review» в центре «Агроэкспорт».
Кроме того, господин Патрушев поднял вопрос о необходимости расширения логистических возможностей. Для этого продолжается развитие портовой инфраструктуры. Так, за 2024 год мощности по перевалке зерна выросли на 5 млн тонн.
Что касается импорта, то, по мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России доктора экономических наук Алексея Зубца, в ближайшее время физические объемы поставок зарубежного продовольствия в Россию останутся на текущем уровне. Но в денежном исчислении импорт вряд ли будет расти дальше.
«Важно, как будет себя вести российское производство основных видов сельхозпродукции. Каких-то провалов я не ожидаю, потрясений не будет»,— считает господин Зубец.
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