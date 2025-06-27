Радикальная адаптация

Санкции, пандемия, перестройка логистики и резкие колебания курса рубля в последние пять лет превратили внешнюю торговлю России в эксперимент по форсированной трансформации, констатируют аналитики ЦМАКП. Ее направления — от избыточной зависимости от Европы к риску зависимости от Китая, от риска прямых значительных потерь от санкций к многослойной схеме внешнеторгового посредничества и от разрыва цепочек поставок к их сложной перестройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Байкальско-Амурская магистраль

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Байкальско-Амурская магистраль

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе анализирует, как изменилась внешняя торговля РФ за последние пять лет, приняв за точку отсчета 2019 год. Тогда торговля России уже была под давлением — с 2014 года действовали «крымские» санкции, сжимая каналы сбыта и стимулируя импортозамещение,— однако ЕС оставался главным торговым партнером РФ, а строительство «Северного потока-2» шло почти по плану.

COVID-19 нанес торговле первый сильный удар: из-за резкого торможения мировой экономики экспорт РФ энергоресурсов просел более чем на треть.

Машиностроение, стройматериалы и химия потеряли 12–14%, поставки же металлов и продовольствия, наоборот, выросли. Но уже в 2021 году экспорт почти восстановился благодаря стимулирующим мерам мировых правительств. Поставки в Россию в 2020 году просели меньше: в машиностроении, легкой и химической промышленности они сократились на 10–12%, а к 2021 году импорт был уже выше уровня 2019 года. Это стало важным буфером накануне шока 2022 года.

Санкции 2022 года оказались гораздо более массовыми и охватили финансы, логистику и многие товарные группы. К июлю 2022 года под ограничения попало около 40% импорта из ЕС. Экспортные санкции вводились позже — с лета, но эффект оказался разнонаправленным. На бумаге экспорт России в 2022 году даже вырос — на фоне высоких цен на нефть и удобрения. Однако к 2023–2024 годам пошло охлаждение: экспорт снизился на фоне падения цен и сжатия рынков сбыта. В 2024 году отгрузки минеральных и химических продуктов (более 50% экспорта) сохранялись на уровне 2019 года. Поставки продукции металлургии и легкой промышленности номинально выросли, но с учетом долларовой инфляции — нет. Экспорт продовольствия устойчиво рос, а продажи за рубеж машиностроительной и лесной отрасли ушли в глубокий минус: в первом случае из-за потери рынков, во втором — из-за внутреннего запрета на вывоз необработанной древесины.

Для импорта после снижения в 2022 году 2023–2024 годы ушли на его реструктуризацию. Так, к 2024 году по сравнению с 2019-м объемы импорта машин и оборудования, несмотря на жесткие санкции, почти восстановились, во многом за счет Китая. Ввоз продовольствия и химикатов вырос (особенно по незапрещенным позициям), а металлургии и лесобумажного сектора — снизился. Аналитики отмечают важный момент: физический объем импорта может расти и без изменения номинальной долларовой стоимости за счет перехода на более дешевую китайскую продукцию, особенно в технике и автопроме.

География торговли изменилась радикально.

Доля Азии в импорте выросла с 44% в 2019 году до 68% в 2024-м, а в экспорте — с 38% до 76%. Доля же ЕС и США резко сократилась. Европа теряет позиции, даже несмотря на схемы обхода санкционных ограничений. Импорт из Китая стал «якорем» всей новой конфигурации внешней торговли. Уже в 2022 году объемы поставок из КНР резко ушли вверх, особенно по автопрому и электронике. Следом — рост импорта из Индии, Турции и стран ЕАЭС.

Адаптацию во многом поддерживает параллельный импорт: в 2024 году, по данным Минпромторга, его объем составил $36 млрд. Прямые поставки товаров из ЕС упали на 64%, но с учетом реэкспорта — лишь на 50%. Оценки непрямых поставок выглядят так: через страны СНГ ввозится продукции на $13–16 млрд, через Турцию — максимум на $6 млрд, Корея и КНР обеспечивают оставшийся ввоз, это касается и автопрома (ввоз через Китай немецких и японских авто). Автомобили — особая статья. В 2022–2024 годах физлицами ввезено 815 тыс. авто, почти половина рынка иномарок. В 2024 году продажи новых легковых авто — 1,6 млн, из них 1,1 млн — импорт.

По мнению ЦМАКП, сейчас период «шоковой адаптации» завершился — импорт восстановлен, экспорт перенаправлен. Но стабильность не гарантирована: увеличение утильсбора угрожает снижению импорта автотехники. Крепкий рубль с марта 2025 года хотя и стимулирует ввоз товаров, сырья и комплектующих, но высокие процентные ставки и стагнация гражданской экономики роста снижают спрос на оборудование. Ключевой же риск — глубокая зависимость от Китая в критических секторах. Россия решает проблему доступа к товарам, но в обмен на потерю части контроля над цепочками поставок, констатируют аналитики центра.

Артем Чугунов