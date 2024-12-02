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Коммерсантъ FM
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За едой не постоим

Правительство множит меры по стабилизации цен на продовольствие

Правительство в пятницу в очередной раз продлило продовольственное эмбарго — теперь до конца 2026 года, а также определило меры стабилизации заметно выросших цен на продукты. Это, в частности, более активное заключение регионами соглашений о ценах с производителями и ритейлерами, стимулирование долгосрочных договоров сетей с поставщиками, а также контроль экспорта и насыщение рынка продовольствия импортом из «дружественных» стран. Кстати, в пятницу Евразийская экономическая комиссия ввела тарифные льготы на ввоз в РФ картофеля, моркови и яблок.

Курирующий АПК вице-премьер Дмитрий Патрушев советует регионам активнее договариваться с производителями о ценах, а с сетями — о долгосрочных условиях поставок продовольствия

Курирующий АПК вице-премьер Дмитрий Патрушев советует регионам активнее договариваться с производителями о ценах, а с сетями — о долгосрочных условиях поставок продовольствия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Курирующий АПК вице-премьер Дмитрий Патрушев советует регионам активнее договариваться с производителями о ценах, а с сетями — о долгосрочных условиях поставок продовольствия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом продлил до 2026 года продовольственное эмбарго, введенное РФ еще в 2014 году. Набор продуктов, которые запрещается ввозить в РФ, остался прежним — это, в частности, мясо и колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, молочная продукция. Список стран, в который входят, в частности, США и государства Евросоюза, пополнила Новая Зеландия — один из лидеров экспорта молочной продукции.

Также в пятницу в правительстве прошло совещание о ситуации на продовольственном рынке — на фоне роста цен они стали довольно регулярными. По данным Росстата, за январь—октябрь цены на продовольственные товары выросли на 6,57% (против 5,47% годом ранее). В частности, сливочное масло подорожало на 25%, картофель более чем на 50%. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, рост цен связан с повышенным спросом на ряд продуктов — и на этом фоне правительство принимает «дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности».

Названные вице-премьером на совещании механизмы сдерживания продовольственной инфляции в целом известны. Во-первых, это добровольные соглашения регионов с производителями и сетями о стабилизации цен — ранее их можно было заключать в отношении перечня социально значимых товаров (например, сливочного и подсолнечноого масла, яиц, сахара, гречки, картофеля), но 25 ноября правительство опубликовало постановление, позволяющее использовать этот механизм в отношении любой продукции. По данным ФАС, пока соглашения заключены в 36 регионах с 86 производителями, 30 оптовыми поставщиками и почти с 12,7 тыс. организаций розницы. По словам Дмитрия Патрушева, эффект от соглашений есть, поэтому ФАС будет рекомендовать их и другим регионам.

Также торговые сети будут стимулировать устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля — как пояснил вице-премьер, это даст производителям и сетям понимание, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция, гарантирует сбыт и исключит посредников. Отметим, что ранее Минсельхоз сообщал о снижении урожая картофеля и овощей открытого грунта, которое планируется компенсировать за счет импорта из дружественных стран, также ведомство заявляло о наращивании поставок сливочного масла — из Индии, Ирана и Турции.

Для поддержки импорта также в пятницу Совет Евразийской экономической комиссии установил для РФ на период с 1 января по 31 июля 2025 года тарифные льготы в виде освобождения от уплаты пошлины на ввоз 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. В Минэкономики сообщили, что это «поможет сгладить колебания цен, обусловленных окончанием запасов продукции отечественного производства, и будет способствовать сдерживанию инфляции».

Комментируя “Ъ” ситуацию на продовольственном рынке, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что произошла разбалансировка спроса и предложения, которая и привела к росту цен. «Рост доходов повлиял на увеличение спроса, а предложение осталось тем же или даже чуть сократилось»,— говорит он. Глава Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда добавляет, что сказались также дефицит кадров и рост зарплат для их привлечения, ослабление рубля, усложнение поставок и удорожание топлива.

По мнению Георгия Остапковича, принимаемые меры могут улучшить ситуацию, «но долго держать цены производители не будут». Он напомнил, что ранее договоренности на уровне регионов уже применялись — цены в них действительно снижались, но производители начинали поставлять продукцию в соседние области, где ограничений не было. Наталья Шагайда также напоминает: «если ограничить цену на продукт на уровне, невыгодном для производителя, он повысит цены на другие».

Евгения Крючкова

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