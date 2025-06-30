Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не контактировал с иранской стороной с тех пор, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Господин Трамп заверил, что «ничего не предлагает» Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters, Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters, Ken Cedeno / Reuters

Как утверждает президент США, Тегеран получил от Вашингтона «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). США вышли из соглашения в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, после чего и Иран отказался от соблюдения ядерной сделки.

«Я не предлагаю Ирану ничего... И даже не веду с ними никаких переговоров, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Слова «ничего» и «уничтожили» он выделил в сообщении заглавными буквами.

В ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Президент США объявил о полном уничтожении всех ядерных объектов республики. По данным МАГАТЭ, несмотря на серьезный ущерб, Ирану понадобится всего несколько месяцев, чтобы возобновить работы по обогащению урана.

Подробнее о последствиях ударов — в материале «Ъ» «Дональд Трамп отбивает удар за ударом».