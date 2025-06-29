Гросси: Ирану нужно всего несколько месяцев, чтобы снова начать обогащать уран

Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Несмотря на то, что США причинили серьезный ущерб ядерным объектам республики, «кое-что там сохраняется», и Иран все еще имеет возможности заниматься этим технологическим процессом, сообщил он.

«Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран»,— сказал он в эфире телеканала CBS News. Восстановление работ над ядерной технологии зависит от желания иранских властей, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Ранее власти Ирана заявили, что больше не будут допускать господина Гросси к своим ядерным объектам. Также они запретили МАГАТЭ устанавливать камеры наблюдения на таких сооружениях. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что это связано с утечкой конфиденциальных данных.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в результате американских бомбардировок ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. Он называл ложью сообщения CNN и The New York Times, источники которых утверждали, что удар по Ирану отбросил страну в ядерном развитии всего на несколько месяцев. Господин Трамп угрожал вновь атаковать Иран, если республика восстановит свою ядерную программу.