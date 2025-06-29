Взятку осудили в два процесса

Суд в Москве приговорил бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) Дмитрия Васильева к восьми с половиной годам колонии за получение особо крупной взятки. По версии следствия, чиновник получил 2,5 млн руб. от столичных коммерсантов за обеспечение получения ими контрактов на поставку таможенной службе IT-оборудования. Первый обвинительный приговор апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы защитников таможенника, отменила и отправила дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дорогомиловский суд столицы вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ФТС Дмитрию Васильеву по уголовному делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-начальник управления Таможенной службы был признан виновным и получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. В прениях гособвинитель запрашивал 11 лет.

Дело рассматривалось во второй раз. В сентябре 2023 года тот же Дорогомиловский суд приговорил Дмитрия Васильева к девяти с половиной годам колонии со штрафом в размере 10 млн руб. Тогда прокурор запросил 12 лет. Однако защита судебное решение обжаловала, и апелляционная инстанция Мосгорсуда, усмотрев ряд допущенных в ходе первого процесса процессуальных нарушений, приговор отменила, а дело направила на новое рассмотрение.

По версии следствия, начальник Центрального информационно-технического управления (ЦИТТУ) ФТС пообещал владельцу столичных IT-компаний помочь с заключением государственных контрактов. В ходе предварительного расследования силовики говорили о получении Дмитрием Васильевым взяток на сумму до 23 млн руб.

Однако в итоговой версии обвинения говорилось о том, что сумма взятки должна была составить 5 млн руб., а успел фигурант получить лишь 2,5 млн руб.

25 января 2023 года таможенник был задержан на рабочем месте оперативниками ФСБ и затем арестован Басманным судом столицы. В ходе первого судебного разбирательства бывший чиновник свою вину признал частично: он подтвердил, что получил деньги, однако выполнять данные коммерсанту обещания, по его утверждению, не планировал. Поэтому, по мнению фигуранта, квалифицировать его действия как получение взятки нельзя. Защитники таможенника также просили суд о переквалификации обвинения на более мягкую ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет колонии). Суд, однако, доводам подсудимого и его адвокатов не внял и оставил квалификацию обвинения без изменений.

В ходе нового судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и обратил внимание суда на то, что сотрудничал со следствием.

Адвокат, в свою очередь, подчеркнул, что его подзащитный положительно характеризовался по месту службы, имеет хронические заболевания, у него на попечении находятся малолетние дети, также он имеет порядка 20 грамот, благодарностей и других наград, в том числе за помощь Черноморскому флоту и за участие в мероприятиях, связанных с присоединением Крыма к России в 2014 году. В связи со всем этим защита рассчитывала на снисхождение суда и значительно более мягкий, чем запросило гособвинение, приговор.

«Ущерба государству он не нанес. Предприниматель передал моему подзащитному свои личные средства. Кроме того, контракты, о которых идет речь в деле, были давно закрыты. Взятку коммерсант, по его собственным словам, передал как бы для перестраховки. Дмитрий Васильев ни на что не мог уже повлиять»,— отметил после оглашения приговора представитель защиты. Он также добавил, что приговор, по его мнению, является чрезмерно суровым, так как при назначении колонии строгого режима время пребывания в СИЗО в данном случае засчитывается в общий срок наказания по коэффициенту 1:1, а не 1,5:1, как в случае с общим режимом.

Уроженец Новосибирска Дмитрий Васильев начал карьеру в таможне в 2006 году, когда был еще студентом Московского технического университета связи и информатики. Он долго занимал чисто технические должности: инженер-программист, специалист по защите информации, а с 2017 по 2019 год работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ. После этого два года являлся первым заместителем начальника этого управления и наконец возглавил его.

Ефим Брянцев