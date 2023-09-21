Таможеннику не поверили, что он мошенник

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего начальника Центрального информационно-технического управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрия Васильева, признанного виновным в получении особо крупной взятки. По версии следствия, за 5 млн руб., из которых таможенник успел получить лишь половину, он должен был пролоббировать интересы двух столичных компаний для получения ими контрактов на поставку ФТС IT-оборудования. Сам подсудимый уверял, что хотел получить с предпринимателей деньги, но выполнять их пожелания не собирался, поэтому в его деле речь может идти только о мошенничестве. Однако суд эту версию не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Васильев

Фото: ФТС России Дмитрий Васильев

Фото: ФТС России

В прошедших накануне прениях представитель Генпрокуратуры напомнил, что бывшему начальнику ЦИТТУ ФТС России Дмитрию Васильеву инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору, до 15 лет заключения). Гособвинитель указал, что вина подсудимого подтверждается аудио- и видеозаписями переговоров таможенника с посредниками и предпринимателями, а также показаниями ряда свидетелей. Прокурор просил признать Дмитрия Васильева виновным и приговорить к 12 годам колонии строгого режима с назначением ему штрафа в размере 20 млн руб., а также лишением права занимать государственные должности в течение еще десяти лет.

Как говорится в материалах дела, занимая ответственную должность в системе ФТС, он пообещал учредителю трех московских компаний, работавших на рынке IT-услуг, добиться победы одной из них в конкурсе на заключение государственных контрактов. При этом следствие предполагало, что получение взяток обвиняемым Васильевым от коммерсантов могло проходить на регулярной основе.

В связи с этим на ранней стадии расследования правоохранители говорили о возможном получении господином Васильевым незаконных вознаграждений в общей сложности на сумму до 23 млн руб. Но в конечном счете ему вменили лишь 5 млн руб., из которых он успел получить лишь 2,5 млн.

Таможенник был задержан 25 января этого года оперативниками ФСБ на своем рабочем месте. На следующий день Басманный суд по ходатайству СКР отправил господина Васильева на два месяца в следственный изолятор. Сам начальник ЦИТТУ ФТС вину признал частично: он подтвердил, что получил деньги, однако утверждал, что не собирался выполнять данные айтишнику обещания. Поэтому, по мнению фигуранта, квалифицировать его действия как получение взятки нельзя.

Защитники таможенника также просили суд о переквалификации обвинения на более мягкую статью — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет колонии). При этом адвокаты основывались на показаниях своего клиента, а также его сослуживцев, большинство из которых характеризовали Дмитрия Васильева с самой лучшей стороны.

Также адвокаты напоминали суду, что в процессе обысков у подзащитного не было найдено каких-то крупных сумм либо элитной недвижимости. В рамках дела были арестованы лишь машино-место в Мытищах, мотоцикл стоимостью не более миллиона рублей. Также на его счетах было найдено $44 тыс. и 1,09 млн руб.

Сам подсудимый в прениях продолжал настаивать, что просто хотел получить деньги. При этом, по его словам, он даже не знал, что в сумке, которую он получил от посредника, было 2,5 млн руб.

Свою вину он увидел лишь в том, что не сдал эти деньги правоохранителям или службе собственной безопасности.

Суд, однако, не посчитал версию обвиняемого убедительной, признал его виновным в получении взятки и дал на два с половиной года меньше запрошенного прокурором — девять с половиной лет колонии, назначив при этом штраф в размере 10 млн руб. Имущество осужденного было оставлено под арестом в счет погашения штрафа, а наличность, полученная в виде взятки, пока будет храниться как вещественное доказательство в СКР.

Защита осталась недовольна приговором и уже заявила “Ъ”, что обязательно его обжалует.

Алексей Соковнин