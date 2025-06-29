У Дании есть советы Евросоюзу

Польша 30 июня завершает полугодовое председательство в Совете ЕС, передавая бразды правления Дании. Отчитываясь об успехах и делая особый акцент на повышении военных расходов, в Варшаве признают, что Польше удалось не все. В первую очередь из-за особой позиции Венгрии, которая блокирует начало предметных переговоров с Киевом и вместе со Словакией противодействует расширению санкционной войны с РФ. Власти Дании надеются найти выход из этих тупиков, а заодно ставят и другие цели. В частности, обуздать нелегальную миграцию и не рассориться из-за Гренландии и торговых пошлин с президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner, file / AP Фото: Martin Meissner, file / AP

«Завершая польское председательство, я могу с гордостью сказать: практически все, о чем мы в Польше мечтали много лет назад, теперь стало европейской реальностью, и Польша сыграла в этом очень важную роль»,— заявил по завершении состоявшегося 26 июня саммита ЕС премьер-министр республики Дональд Туск. В первую очередь он имел в виду договоренности в сфере безопасности, достигнутые во время полугодового польского председательства. В частности, господин Туск обратил внимание на запуск Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) и программу SAFE, в рамках которой на европейскую оборону «в виде легкодоступных кредитов под низкие проценты» будет выделено €150 млрд. И это, как особо подчеркнул польский премьер, «только начало».

Продолжением же займется следующий председатель Совета ЕС—Дания. Лозунг ее председательства говорит сам за себя: «Сильная Европа в меняющемся мире». В подготовленной Копенгагеном программе действий на ближайшие полгода отмечается, что «ЕС сталкивается с новым международным порядком, характеризующимся неопределенностью, глобальной стратегической и экономической конкуренцией, а также ростом числа конфликтов», поэтому «к 2030 году ЕС должен быть способен защитить себя».

Премьер Дании Метте Фредериксен называла «перевооружение Европы» главным приоритетом.

Датские власти показывают пример всем остальным. Три десятилетия Дания отказывалась от участия в общеевропейской политике безопасности, но в июне 2022 года на референдуме было решено оставить эту политику в прошлом. А месяц назад госпожа Фредериксен констатировала, что Данию больше нельзя считать частью «бережливой четверки» — неформальной коалиции, которая в последние годы выступала против расширения бюджетных расходов Евросоюза. Помимо Дании, такой позиции придерживались Австрия, Нидерланды и Швеции, но и они постепенно корректируют свои подходы.

На состоявшемся 24–25 июня саммите НАТО Дания, Нидерланды и Швеция вместе с остальными союзниками по альянсу согласились к 2035 году повысить расходы на оборону до 5% от ВВП их стран (включая 1,5% ВВП на сопутствующие расходы вроде улучшения инфраструктуры и усиления кибербезопасности). Австрия, не входящая в Североатлантический альянс, также систематически повышает расходы на оборону (правда, пока цель — это только 2% ВВП к 2032 году).

С этими процессами неразрывно связана другая приоритетная для Копенгагена тема — поддержка Украины.

На полях саммита НАТО Метте Фредериксен встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским, обговорив с ним детали планов по совместному производству вооружения на территории королевства.

По словам Зеленского, Дания станет первой страной, с которой Украина запустит подобный проект.

Вероятно, в том числе и поэтому Москва причисляет Данию к «разжигателям войны». Так, 12 июня в Telegram-канале посольства РФ в Копенгагене появился пост о том, что датские власти «поддерживают продолжение боевых действий» на Украине и хотят «не окончания конфликта, а ослабления России». А посол Владимир Барбин в тот же день обратился к соотечественникам по случаю Дня России с такими словами: «Находясь в Дании, мы, россияне, как наследники наших славных предков, разгромивших фашизм, черпаем в их подвигах на фронте и в тылу силу и уверенность противостоять лжи и клевете, бесконечным попыткам очернить Россию и разобщить нас».

Так или иначе, тут речь идет о позиции конкретной страны, а согласование политики на уровне всего ЕС — дело совсем иное, и с каждым месяцем оно становится все более непростым. Накануне наступления 2025 года Владимир Зеленский отмечал, что «председательство Польши, а во второй половине года — Дании должно стать историческим для Украины». «Мы должны вступить в Евросоюз. В следующем году мы должны достичь максимума в ходе переговоров»,— пояснял он тогда.

Прошло полгода, а сколь-либо серьезного прогресса нет. В феврале Венгрия заблокировала начало с Киевом предметных переговоров. В середине июня в польском МИДе признавали, что процесс застопорился. В Варшаве обещали бороться до конца своего председательства, но давали понять, что скорее стоит рассчитывать на то, что выход из тупика найдет Дания. «К сожалению, Венгрия блокирует (начало переговоров с Киевом.— “Ъ”). Но мы стараемся оказывать на нее как можно большее давление»,— отмечала, в свою очередь, датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

Вопрос в том, насколько далеко в этом давлении готовы зайти сторонники жесткой линии и, главное, найдут ли они эффективные инструменты. Сомневаться в этом заставляет, в частности, то, что премьер Венгрии Виктор Орбан в ЕС не одинок: любые попытки «наказания» Будапешта за особую позицию по Украине будут блокированы идеологически близкими ему властями Словакии. Из-за них, кстати, на прошлой неделе Евросоюз так и не смог принять 18-й пакет санкций против РФ.

У председателя ЕС будет и немало других проблем. Например, выстраивание отношений с США, которые при президенте Дональде Трампе отличаются максимальной непредсказуемостью. Так, придется найти компромисс по тарифам.

Пикантности ситуации добавляет то, что во главе ЕС становится королевство, частью которого является Гренландия — остров, претензии на который президент Трамп высказывал уже не раз.

Он даже не исключал возможности применения военной силы для получения контроля над островом.

Издание Politico сообщило: некоторые европейские дипломаты и официальные лица опасаются, что Трамп может использовать датское председательство для «осуществления своих провокаций». В Копенгагене же, продолжило издание, «надеются избежать словесных перепалок или, что еще хуже, войны с президентом США». О гренландском вопросе в программе председательства Дании не упоминалось.

Зато немало внимания там было уделено другой потенциально конфликтной теме — ограничению миграции. Правительством Дании руководят социал-демократы, но по вопросам миграции они придерживаются политики, которая ассоциируется с крайне правыми. «Необходимо сократить поток нелегальных мигрантов в Европу и обеспечить безопасность внешних границ ЕС. Нельзя допустить, чтобы нелегальная миграция угрожала европейской сплоченности. Мы должны положить конец опасным путешествиям в Европу и обеспечить возвращение людей, не имеющих легального статуса проживания»,— отмечалось, в частности, в программе председательства.

В мае власти королевства вместе с коллегами из Италии инициировали обращение с требованием проанализировать, насколько корректно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) интерпретирует Европейскую конвенцию по правам человека. Под письмом подписались еще семь стран. Все они считают, что ЕСПЧ «изменил баланс» в сторону мигрантов, тем самым поправ интересы национальных государств. Подписанты потребовали упрощения процедуры депортации мигрантов, совершивших преступления, расширения возможностей «отслеживания иностранцев-преступников, которые не могут быть депортированы» и более мощных инструментов противодействия «враждебным государствам», использующим мигрантов в качестве оружия гибридной войны.

Одним из ключевых направлений работы Дании станет продвижение идеи создания «центров возвращения» — специальных лагерей за пределами ЕС, где будут находиться мигранты во время рассмотрения их заявок.

Такие центры уже были созданы в Албании по соглашению с Италией, но эта инициатива столкнулась с серьезными юридическими препятствиями и негодованием правозащитников, да и к тому же оказалась крайне затратной. Теперь Дания совместно с Италией попытается убедить остальные 25 стран ЕС, что такой вариант для страдающей от неконтролируемой миграции Европы — лучший из возможных.

Николай Амелин