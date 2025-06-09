Роберт Фицо снова пригрозил Евросоюзу

Словацкий премьер Роберт Фицо, заслуживший среди своих западных коллег репутацию одного из самых пророссийских лидеров в Евросоюзе, пообещал заблокировать любые санкции ЕС против России, если они наносят урон национальным интересам Словакии. Заявление прозвучало в разгар подготовки Брюсселем уже 18-го пакета антироссийских санкций. В тот же день схожее заявление сделал и премьер Венгрии Виктор Орбан — он обошелся без угроз, но также посетовал, что санкции «уничтожают Венгрию». Пока, правда, вопреки постоянной критике антироссийских рестрикций, ни Братислава, ни Будапешт ни разу не пошли в этом вопросе против ЕС до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Заявление Роберта Фицо о том, что Словакия заблокирует любые санкции против России, если сочтет их наносящими ущерб национальным интересам, прозвучало на воскресной телевизионной пресс-конференции.

«Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду за них голосовать. Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словацкой Республики»,— заявил премьер-министр.

Роберт Фицо, в частности, отметил, что точно не поддержит запрет на использование Братиславой российского ядерного топлива, поскольку это повлекло бы закрытие атомных электростанций в республике.

По сути, нынешнее заявление главы словацкого правительства стало первым публичным комментарием принятой парламентом страны 5 июня резолюции, призывающей членов правительства «не голосовать за принятие новых санкций и торговых ограничений в отношении Российской Федерации».

«Приветствую это постановление. Считаю его сильным политическим инструментом, на который смогу опереться в дебатах в Европейском совете»,— отметил господин Фицо.

Правда, вопрос о том, насколько эта резолюция, предложенная младшим членом правящей коалиции, ультраправой партией SNS и принятая в условиях бойкота голосования оппозицией, имеет юридически обязывающую силу, остался пока неясен. Глава МИД Словакии Юрай Бланар, например, выразив уважение к мнению законодателей, добавил, что его ведомство выскажет свою позицию только после тщательного анализа. Но, как явствует из заявления Фицо, сам глава правительства для себя все четко определил.

Настрой Роберта Фицо против российских санкций не стал сюрпризом. При нем Братислава практически одномоментно прекратила военную помощь Киеву.

Много нареканий в ЕС вызвало и посещение премьером Словакии Москвы для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Сам Фицо, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, при этом всегда подчеркивал, что недоволен политикой ЕС по отношению к России прежде всего из-за ее негативного влияния на национальную экономику. Согласно данным, приведенным в сентябре прошлого года торговым представителем России в Братиславе Сергеем Ступарем, с 2022 года из-за антироссийских санкций Евросоюза Словакия потеряла более $3,9 млрд.

Примечательно, что в тот же день на антироссийские санкции пожаловался и Виктор Орбан. «Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли €20 млрд из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма»,— сказал венгерский лидер в интервью французскому телеканалу LCI.

Кроме того, отвечая на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест Международного уголовного суда, господин Орбан заявил, что примет Владимира Путина «как подобает».

Заявления Роберта Фицо и Виктора Орбана прозвучали в тот момент, когда Евросоюз активно работает над 18-м пакетом антироссийских санкций (принять его намереваются в июле). Как недавно сообщало агентство Bloomberg, в рамках этих санкций Брюссель планирует отключить более 20 российских банков от SWIFT. Также рассматривается возможность снижения потолка цены на нефть до $45 и запрета газопроводов «Северный поток».

Впрочем, как отметило издание Politico, Роберт Фицо «больше лает, нежели кусает», напомнив, что пока Словакия, равно как и Венгрия, еще ни разу не блокировала законопроекты ЕС о санкциях.

А значит, пошумев, они в конце концов дадут 18-му пакету зеленый свет.

«Словакия небольшая и бедная по европейским меркам страна. И ни Фицо, ни даже Орбан не могут себе позволить полностью испортить отношения с Евросоюзом. Санкции пройдут, но какой-то пункт из них уберут: условно из 20 пунктов два уберут по настоянию Орбана, один — по настоянию Фицо, а 17 в итоге примут»,— спрогнозировал в беседе с “Ъ” доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Между тем нередкие заявления обоих восточноевропейских политиков, идущие вразрез с общеевропейской линией, а также некоторые их шаги во внутренней политике, воспринимаемые Брюсселем как ущемление независимости СМИ и отступление от принципов демократии, стали все чаще вызывать раздражение у их коллег по ЕС. Так, 26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия рассмотрит возможность приостановки финансирования Словакии Евросоюзом, если страна продолжит отклоняться от общего курса объединения (Будапешту часть средств уже заморозили). «Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим следовать этим курсом. Мы не можем допустить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства»,— отметил глава правительства Германии.

Реакция Фицо не заставила себя ждать. «Слова канцлера Германии абсолютно неприемлемы в современной Европе. Если мы не подчинимся, нас накажут? Это не способ укрепления единства и сотрудничества»,— заявил словацкий лидер на следующий день. И добавил, что «Словакия — не какой-то маленький школьник, которому нужно читать лекции».

Наталия Портякова