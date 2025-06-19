США подтянули Гренландию к своей территории

США продолжают политику, направленную на реализацию идеи президента Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией. На днях стало известно, что Пентагон перевел остров из ведения своего Европейского командования под контроль Северного командования, отвечающего за оборону национальной территории США. Власти Дании же, к которой официально относится Гренландия, устроили на острове крупные по местным меркам учения, чтобы показать, что они и сами вполне контролируют территорию, на которую претендуют США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP

Спор между США и Данией вокруг Гренландии перешел на уровень практических мер. На днях Пентагон объявил, что переводит остров из ведения своего Европейского командования (EUCOM) под контроль Северного командования (USNORTHCOM). «Это решение усилит способность объединенных сил защищать территорию США, укрепит оборону всего Западного полушария и поможет развивать сотрудничество с арктическими союзниками и партнерами»,— заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По данным источников издания Politico, власти США не предупреждали Данию (чьей автономией является Гренландия) и других своих европейских союзников об этом шаге. Между тем в Европе это решение «вызывает обеспокоенность», поскольку оно явно вписывается в планы администрации Дональда Трампа по установлению контроля над островом.

В Вашингтоне, как пишет Politico, этот шаг рассматривают прежде всего как «символический жест», который позволит сильнее привязать Гренландию к США.

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что рассматривает вхождение Гренландии в состав США как «абсолютную необходимость для нацбезопасности». Северное командование отвечает за оборону национальной территории США, в то время как Европейское несет ответственность за силы и инфраструктуру США в Европе.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, включение Гренландии в зону ответственности Северного территориального командования войск США в первую очередь будут рассматривать «в разрезе известных экспансионистских планов Трампа». «Возможно, именно ими это и было продиктовано в первую очередь, если инициатива была с самого верха»,— заявил он “Ъ”.

Однако этот шаг, по его словам, имеет значение и для американских военных с практической точки зрения. «Основная задача USNORTHCOM — это ПВО/ПРО страны, и Гренландия, которая и так играла в этом определенную роль (работает радар системы предупреждения о ракетном нападении, возможно передовое базирование перехватчиков), теперь является частью "оборонного периметра" с организационной точки зрения,— пояснил эксперт.— Очевидно, в рамках инициативы по построению интегрированной ПВО/ПРО "Золотой купол" эти работы планируют активизировать. Кроме того, оправдываться американцы смогут, если, конечно, решат это делать, тем, что Гренландия географически все-таки часть североамериканского континента».

На территории Гренландии расположена американская военно-космическая база Питуффик. Сейчас там проводятся масштабные работы — модернизируются радиолокационные системы, создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. «Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США»,— заявил ранее в интервью «РИА Новости» посол РФ в Дании Владимир Барбин. Россия, по его словам, будет учитывать политику США в отношении Гренландии в своем военном планировании.

Внимательнее всего за действиями США по понятным причинам следят власти Дании.

В Копенгагене категорически отвергают заявления Вашингтона, будто сама Дания не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии, которой якобы угрожают Россия и Китай.

На этой неделе датчане устроили на острове крупные по местным масштабам учения, направив туда около ста военных. Они отрабатывают действия по защите критически важной инфраструктуры острова. Ранее в Копенгагене объявили о намерении укрепить защиту острова посредством отправки туда нескольких истребителей F-16, двух вертолетов EH-101 и фрегата.

Поддержать власти Дании в их усилиях по противостоянию претензиям США неожиданно решила и Франция. По пути в Канаду на саммит G7 французский президент Эмманюэль Макрон сделал остановку в Гренландии, посетив ее столицу Нуук. В Париже заранее объявили, что таким образом он хочет выразить солидарность с Копенгагеном. Сам Эмманюэль Макрон объявил, что «готов прикладывать усилия, чтобы предотвратить хищничество и угрозы». В то же время он подчеркнул, что не хочет конфронтации с США по этому вопросу.

В Вашингтоне его визит в Гренландию, однако, явно оценили как конфронтационный. По данным газеты Financial Times, поездка Эмманюэля Макрона в Нуук стала одной из причин, почему Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7. «Решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало у Трампа раздражение и способствовало его решению покинуть саммит досрочно»,— пояснили источники издания.

Елена Черненко