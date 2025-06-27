В евротоварищах согласья нет

Саммит лидеров Евросоюза, стартовавший утром 26 июня и затянувшийся до полуночи, по большому счету закончился безрезультативно. В блоке так и не определились, стоит ли форсировать заключение торгового соглашения с Вашингтоном, угрожающим ЕС тарифами 50% на все товары, либо же не спешить и продолжать бороться за более выгодные условия. Кроме того, продлив действующие санкции в отношении РФ на очередные полгода, ЕС не смог принять 18-й пакет рестрикций из-за вето Словакии. Крайне беззубым вышло и итоговое заявление по ситуации на Ближнем Востоке — вопреки стремлению большого количества стран ЕС наказать Израиль за нарушения прав человека в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Словении Роберт Голоб

Фото: Christian Hartmann / Reuters Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Словении Роберт Голоб

Фото: Christian Hartmann / Reuters

На саммит ЕС в Брюсселе большинство лидеров объединения прибыли прямиком с краткого, но результативного саммита НАТО в Гааге. Там 25 июня члены альянса, многие из которых являются и членами ЕС, обязались увеличить до 5% от ВВП свои будущие расходы на оборону, сгладив часть разногласий с президентом США Дональдом Трампом. После этого, уже в формате Европейского совета, лидеры планировали обсудить, как новые обязательства повлияют на усиление военного потенциала и автономии блока.

Но конкретных шагов на этом пути по итогам встречи 26 июня названо не было. Европейские лидеры подписали совместное заявление по вопросам обороны, где подчеркнули «необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе». И тут же перешли к решению других, более острых и противоречивых вопросов.

Одним из них стала тема торговых переговоров между ЕС и США. 9 июля истекает срок отсрочки повышения Штатами тарифов на 10% на весь европейский экспорт. Трамп грозил повысить всеобщие пошлины сразу до 50%, если к этому времени ЕС не выйдет на какую-либо сделку.

Мнения внутри блока о том, как действовать под прессингом дедлайна, разделились. Если немецкий канцлер Фридрих Мерц, для которого нынешний саммит лидеров стал первым, призвал ЕС заключить «быстрое и простое» торговое соглашение, а не «медленное и сложное», то у его французского коллеги нашлось альтернативное мнение. Еще на саммите НАТО Эмманюэль Макрон заявил: после того как члены альянса согласились увеличить расходы на оборону, США должны прекратить торговую войну против своих союзников. А уже будучи в Брюсселе, глава Елисейского дворца дал понять, что не хочет спешить с принятием «асимметричного» соглашения только для того, чтобы уложиться в установленный Трампом срок. Париж, добавил он, намерен подождать и посмотреть, какого рода сделку председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сумеет получить от Трампа в ближайшее время.

И вот как раз в четверг, 26 июня, когда саммит уже был в полном разгаре, госпожа фон дер Ляйен объявила, что ЕС получил от США последний документ для дальнейших переговоров, и блоку еще предстоит оценить его.

«Мы готовы к заключению сделки. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительное соглашение не будет достигнуто. Короче говоря, все варианты остаются на столе»,— заявила глава ЕК журналистам, так и не внеся ясности по тактике Брюсселя в торговом диалоге с Вашингтоном.

Много шума и споров вызвала на саммите и тема конфликта на Ближнем Востоке. Недавний обзор, проведенный дипломатической службой Евросоюза, показал, что правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху нарушило свои обязательства по правам человека в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. На этом фоне по меньшей мере 19 стран Евросоюза требовали от ЕК сократить сотрудничество с еврейским государством, побудив его разрешить доставку помощи в Газу и соблюдать международное право на местах. Некоторые даже выступили за приостановку действия соглашения, как ранее ЕС поступил в случае с Сирией, Камбоджей и Зимбабве.

Однако призывы одних к наказанию Израиля натолкнулись на сопротивление других, прежде всего Германии. В результате часть итогового заявления, посвященная теме Ближнего Востока, вышла максимально слабой и беззубой, включив лишь общие фразы о необходимости последовательно проводить переоценку ситуации с гуманитарным кризисом в секторе Газа. «Европейский совет принимает к сведению отчет о соблюдении Израилем ст. 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и предлагает совету продолжить обсуждение последующих действий в случае необходимости в июле 2025 года, принимая во внимание развитие ситуации на местах»,— говорится в документе.

Отсутствие единства среди лидеров стран ЕС предсказуемо проявилось и при обсуждении украинской темы.

Так, венгерский премьер Виктор Орбан не стал подписывать текст документа Совета ЕС в поддержку Украины и ее вступления в ЕС, причем это было уже не впервые. Более того, прямо перед стартом саммита в Будапеште обнародовали итоги национального референдума, по итогам которого 95% участников высказались против интеграции Киева в ЕС (правда, проголосовали меньше трети от общего числа венгерских избирателей). Это дало Виктору Орбану, по его убеждению, дополнительный довод в споре с коллегами по ЕС относительно членства в блоке Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, король Нидерландов Виллем-Александр, королева-консорт Нидерландов Максима, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп, король Нидерландов Виллем-Александр, королева-консорт Нидерландов Максима, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Наконец, неудачей обернулась и попытка согласовать 18-й пакет санкций против России, к чему европейских политиков упорно призывал украинский лидер Владимир Зеленский, обратившийся к участникам саммита по видеосвязи. Не став стопорить продление на очередные полгода уже действующих антироссийских рестрикций, словацкий премьер Роберт Фицо, как и грозился ранее, наложил вето на новые санкции против Москвы. По его мнению, предложенные рестрикции, затрагивающие энергетический сектор, чреваты для Братиславы убытками в размере €20 млрд.

Ранее Роберт Фицо, поддержанный Виктором Орбаном, выступил против параллельного предложения Еврокомиссии — стратегии REPowerEU, предполагающей обязанность стран союза отказаться от российского газа в 2027 году, а тремя годами позже — и от ядерного топлива. Братислава и Будапешт потребовали предоставить им исключения или же выделить из бюджета ЕС денежные средства на преодоление зависимости от российских энергоносителей.

Наталия Портякова