США вновь ударят по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке США достигли «потрясающего успеха». По его словам, США не допустят восстановления ядерной программы Ирана, но готовы выстроить «какие-то отношения» с Исламской Республикой.

На вопрос журналистов, атакуют ли США Иран еще раз, если страна решит восстановить ядерную программу, Дональд Трамп ответил: «Конечно» (цитата по Reuters).

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три иранских ядерных объекта: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. Источники CNN и The New York Times сообщили, что, по предварительным данным американской разведки, в итоге ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена, а скорее оказалась отброшена на несколько месяцев. Дональд Трамп назвал эту информацию недостоверной. МАГАТЭ считает, что ядерные объекты были серьезно повреждены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Лусине Баласян