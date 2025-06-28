Баку призвал расследовать задержания азербайджанцев на Урале

МИД Азербайджана призвал расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. По данным ведомства, есть погибшие и пострадавшие, их число не приводится. В СКР и МВД заявили, что провели задержания в рамках расследования давних уголовных дел.

Согласно пресс-релизу азербайджанского МИДа, утром 27 июня ФСБ России провела «спецоперацию» в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. Было задержано девять человек. «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших соотечественников, получением некоторыми из них серьезных ранений... Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии»,— отметили в ведомстве.

В пресс-службах регионального СКР и ГУ МВД заявили РБК, что был проведен «комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых задержали «ряд лиц» по подозрению в совершении преступлений, произошедших в прошлые годы в Екатеринбурге. По данным E1.ru, в городе задержали почти полсотни азербайджанцев. Один из главных подозреваемых умер, когда к нему пришли полиция и спецназ: мужчине стало плохо с сердцем, спасти его не удалось. По предварительным данным, погибший был одним из братьев, которых подозревают в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году. Также допрошены десятки людей, «связанных с азербайджанской диаспорой», обыски провели в том числе в ТЦ «Баку Плаза».