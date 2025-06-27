Артем Жога заявил об изменении повестки Ельцин-центра

Форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, который прошел на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге, является результатом изменения работы организации, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «Скорректировал повестку, работа переформатирована, слова не разнятся с делом»,— отметил он в разговоре с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога напомнил, что учреждение создавалось по указу президента Владимира Путина как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. «"Патриоты Урала" и есть такой форум, где изучаются практики, психологическая реабилитация военнослужащих опять же, патриотическое воспитание молодежи и медийная составляющая СВО. Одни из тем исследования, для чего и был создан Ельцин-центр»,— подчеркнул полпред.

Ельцин-центр был создан в 2015 году для сохранения, изучения и осмысления исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. Одним из членов его попечительского совета является Артем Жога, возглавляет коллегиальный орган руководитель администрации президента Антон Вайно. Впрочем, с момента открытия учреждение регулярно подвергалось критики патриотической общественности. В феврале 2022 года центр выпустил заявление, в котором призвал президента Владимира Путина остановить проведение СВО. Позднее оно было удалено по требованию правоохранительных органов. Режиссер Никита Михалков неоднократно возмущался тем, что Ельцин-центр до сих пор не признан иностранным агентом. Летом 2023 года в Минюсте пояснили, что наделить организацию таким статусом невозможно.

Артем Жога нанес визит в Ельцин-центр впервые за восемь месяцев работы в должности полпреда. В ходе общения с журналистами господин Жога отмечал, что не посещал площадку, чтобы «избежать провокаций». «Раньше она была либерально настроена. Сейчас ее можно сделать более патриотичной. К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить»,— подчеркнул он, добавив, что проведет на площадке третий форум «Патриоты Урала». Ранее господин Жога собирал активистов для обсуждения вопросов поддержки участников СВО в Верхней Пышме (Свердловская область) и в Миассе (Челябинская область).

В ходе проведения форума в Ельцин-центре Артем Жога осмотрел экспозицию музея первого президента России. Полпред опроверг информацию, что в организации искажают исторические факты. «Окунулся в свое детство, в свою молодость, в свою юность. В то время я как раз закончил школу, когда был распад Советского Союза, и испытал это все на своей шкуре. Очень хороший музей, информативный»,— подчеркнул господин Жога. Полпред заверил, что не намерен вносить существенные изменения в работу Ельцин-центра.

Василий Алексеев