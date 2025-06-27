Артем Жога нанес визит в музей первого президента России Бориса Ельцина

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога осмотрел экспозицию музея первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге. По данным пресс-службы полпредства, господину Жоге рассказали о первом главе государства, жизни страны в 1990-х годах и переломных моментах той эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Горбачеву были нужны молодые политики, он приглашает Ельцина работать в Москву, а здесь мы рассказываем о ходе перестройки, о падении Берлинской стены, здесь плакат «Гласность — наша сила!», про Чернобыльскую катастрофу»,— поясняла полпреду в ходе экскурсии директор музея Анна Бородулина.

В разговоре с журналистами Артем Жога признался, что ему не хватило времени увидеть всю экспозицию музея, в связи с чем планирует нанести «повторный визит». «Я пройду более досконально все, и тогда уже смогу полностью сказать свои эмоции и ощущения»,— заверил он.

С этим господин Жога опроверг данные, что в музее искажаются исторические факты. «Окунулся в свое детство, в свою молодость, в свою юность. В то время я как раз закончил школу, когда был распад Советского Союза, и испытал это все на своей шкуре. Очень хороший музей, информативный»,— подчеркнул полпред.

Ельцин-центр был создан в 2015 году для сохранения, изучения и осмысления исторического наследия Бориса Ельцина. Одним из членов его попечительского совета является Артем Жога, возглавляет коллегиальный орган руководитель администрации президента Антон Вайно. Впрочем, с момента открытия учреждение регулярно подвергалось критики патриотической общественности. В феврале 2022 года центр выпустил заявление, в котором призвал президента Владимира Путина остановить проведение СВО. Позднее оно было удалено по требованию правоохранительных органов. Режиссер Никита Михалков неоднократно возмущался тем, что Ельцин-центр до сих пор не признан иностранным агентом. Летом 2023 года в Минюсте пояснили, что наделить организацию таким статусом невозможно.

Артем Жога посетил музей Бориса Ельцина в рамках третьего форума волонтеров «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, который по решению полпреда провели на площадке Ельцин-центра. Впервые господин Жога собрал активистов для обсуждения вопроса в выставочном центре «Парадный расчет» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — на автомобильном заводе «Урал» в Миассе (Челябинская область). Участие в третьем форуме на площадке Ельцин-центра приняли участие более 600 человек из 10 регионов России.

Василий Алексеев