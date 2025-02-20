Полпред Жога собрал «Патриотов Урала» на второй форум
В Миассе (Челябинская область) сегодня, 20 февраля, открылся II форум волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала», организованный по инициативе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Помимо полпреда в мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов, заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
С видеообращением к участникам форума выступил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он сообщил, что участникам специальной военной операции (СВО) в данный момент помогают сотни тысяч уральцев, а более 25 тыс. «живут нуждами фронта», занимаются поставками гуманитарной помощи. Господин Кириенко отметил, что помощь нужна и тем, кто возвращается с фронта, а таких все больше. «Причем сами они, как правило, не попросят, характер другой, и это правильно. Но мы с вами обязаны эту помощь предложить сами, обязаны понимать, чем живет семья каждого участника СВО, каждый ветеран СВО, кому какая помощь нужна»,— пояснил представитель Кремля.
Кроме того, работа волонтеров важна еще и потому, что она должна показать подрастающему поколению, что такое «настоящий патриотизм», поскольку сейчас идет «психологическая война за умы и сердца» молодежи, добавил Сергей Кириенко. А эта война, по его мнению, продлится дольше экономической и горячей стадий конфликта.
Первый форум «Патриоты Урала» прошел в Верхней Пышме (Свердловская область) 1 ноября 2024 года. На нынешний форум было подано 824 заявки из 18 субъектов РФ, а очно в нем участвуют 350 человек из 12 регионов.