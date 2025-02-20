Полпред Жога собрал «Патриотов Урала» на второй форум

В Миассе (Челябинская область) сегодня, 20 февраля, открылся II форум волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала», организованный по инициативе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Помимо полпреда в мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов, заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

С видеообращением к участникам форума выступил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он сообщил, что участникам специальной военной операции (СВО) в данный момент помогают сотни тысяч уральцев, а более 25 тыс. «живут нуждами фронта», занимаются поставками гуманитарной помощи. Господин Кириенко отметил, что помощь нужна и тем, кто возвращается с фронта, а таких все больше. «Причем сами они, как правило, не попросят, характер другой, и это правильно. Но мы с вами обязаны эту помощь предложить сами, обязаны понимать, чем живет семья каждого участника СВО, каждый ветеран СВО, кому какая помощь нужна»,— пояснил представитель Кремля.

Кроме того, работа волонтеров важна еще и потому, что она должна показать подрастающему поколению, что такое «настоящий патриотизм», поскольку сейчас идет «психологическая война за умы и сердца» молодежи, добавил Сергей Кириенко. А эта война, по его мнению, продлится дольше экономической и горячей стадий конфликта.

Первый форум «Патриоты Урала» прошел в Верхней Пышме (Свердловская область) 1 ноября 2024 года. На нынешний форум было подано 824 заявки из 18 субъектов РФ, а очно в нем участвуют 350 человек из 12 регионов.

Божена Иванова