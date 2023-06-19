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Коммерсантъ FM
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Минюст сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом

Министерство юстиции России сообщило, что проверки и признание Ельцин-центра иностранным агентом невозможны, согласно федеральному закону №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». В соответствии с этим законом организация была открыта в Екатеринбурге в 2015 году. Ответ ведомства опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия»).

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Ельцин-центр в Екатеринбурге

Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Андрей Альшевских

Андрей Альшевских

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

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Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Андрей Альшевских

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

«Как гласит законодательство, руководство центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное. Потому и чувствует свою безнаказанность. В сложившейся ситуации мне видится единственный выход — править ФЗ и лишать Ельцин-центр данных льгот. Пообсуждаю инициативу с коллегами»,— прокомментировал ответ Минюста депутат Альшевских.

15 июня о проверке Ельцин-центра Минюстом рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В Ельцин-центре тогда сообщили, что оснований для включения в список иностранных агентов нет.

Ранее Ельцин-центр неоднократно подвергался критике за свою деятельность, в том числе с призывом его закрыть. В 2022 году его работу проверяла прокуратура, но оснований для реагирования надзорное ведомство не нашло. Тогда одним из поводов стало публичное осуждение Ельцин-центром специальной военной операции на Украине.

Как Ельцин-центр проверяют на иностранное влияние — в материале «Ъ» «Вот такая, понимаешь, загогулина».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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