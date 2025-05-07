Артем Жога впервые прокомментировал деятельность Ельцин-центра

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с руководителями СМИ впервые прокомментировал деятельность Ельцин-центра. По его словам, он намерен летом провести на его площадке форум «Патриоты Урала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Ельцин-центр в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Ельцин-центр в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По словам полпреда, он ни разу не комментировал деятельность Ельцин-центра, и признался, что с интересом изучал фейковые новости, где он якобы выступал с его жесткой критикой.

«Хорошая площадка. Да, раньше она была либерально настроена. Сейчас ее можно сделать более патриотичной. К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить. А так он работает в нормальном формате»,— пояснил Артем Жога.

Он напомнил, что Ельцин-центр организовали по распоряжению президента РФ, администрация президента является его учредителем, а он сам входит в попечительский совет.

«Хорошая площадка, большая площадка. Я еще там не был, чтобы избежать провокаций, но обязательно заеду»,— пообещал господин Жога.

Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». Занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х. В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Является одним из посещаемых культурных центров Екатеринбурга.

С момента открытия Ельцин-центр неоднократно подвергался критике со стороны патриотической общественности. Например, депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман называл его храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагал заменить его на Центр патриотического воспитания.

В Ельцин-центре за последний год отменили несколько культурных событий: спектакль «Я убил царя» московского театра «Пространство “Внутри”», встречу с поэтом Германом Лукомниковым, презентацию книги правнучки Никиты Хрущева, профессора университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

Николай Яблонский