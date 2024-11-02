«Приезжайте к нам на фронт, я вам покажу, как это работает»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел первый созданный лично им форум «Патриоты Урала» в Верхней Пышме (Свердловская область), посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО). В ходе осмотра экспозиции военных разработок он усомнился в эффективности некоторых из них, однако пообещал испытать их на фронте. Отвечая на вопросы волонтеров и представителей бизнеса, господин Жога выступил за увеличение поддержки добровольчества и предпринимателей со стороны государства и анонсировал создание координационного центра. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога на форуме "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога на форуме "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Форум «Патриоты Урала» проходил на площадке выставочного центра «Парадный расчет» в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Артем Жога начал с осмотра экспозиции «народного военно-промышленного комплекса» (ВПК). Он высоко оценил свердловский FPV-дрон «Упырь», подчеркнув, что «парни на переднем крае работали с ним». «Хороший по дальности»,— пояснил полпред. Осмотрев комплекс РЭБ челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ, господин Жога призвал направить разработку на испытание в «Народный фронт». «Если покажет результат, запускаем в производство и все»,— заявил он.

Приглянулся полпреду и магазин для АК на 60 патронов. «Он полностью армированный. Утыкание у него минимальное, они есть, не скрою»,— рассказал представитель компании «Стич-профи».

«Парни палят, когда заходят на штурмы, прям не спуская пальца, все зачистили и еще остается. Хорошая штука»,— отметил Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впрочем, не все экспонаты полпред оценил положительно. Сотрудники «Причал-Урал» заверили полпреда, что разработанная на базе радиотехнического факультета Уральского федерального университета (УрФУ) станция РЭБ «самая сильная, которая здесь представлена». «Разрабатывали ее на основе последних достижений и на тех научных технических мощностях, которые есть в университете, поэтому так и говорим»,— подчеркнули представители компании.

«Прям так самоуверенно, самая сильная?», — спросил господин Жога. Он поинтересовался, почему компания испытывает РЭБ в 500 метрах от условного противника. «На фронте так не бывает. Вы немножко путаете смысл этой операции, чем ближе оператор, тем легче его подавить, чем он дальше — тем сложнее. Поэтому испытание нужно проводить не тогда, когда оператор условного противника находится в 100-300 метрах, а хотя бы на удалении 2-2,5 км»,— пояснил Артем Жога.

Полпреду возразил профессор УрФУ Вячеслав Иванов, который попросил «внести поправку».

«Когда оператор дрона близко, его подавить гораздо сложнее. Приходите на радиофак, я вам докажу»,— пригласил преподаватель господина Жогу. «Приезжайте к нам на фронт, я вам покажу, как это работает»,— парировал полпред.

В конце короткой дискуссии господин Иванов попросил Артема Жогу помочь с открытием кафедры конструирования в УрФУ. «У нас разрушили ее. Я говорю, что ее надо сделать»,— призвал он, на что полпред рекомендовал направить официальное обращение. «Будем обсуждать, кафедры нужны»,— сказал господин Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители объединенной группы «Уральские самоцветы» и «Три Ивана» презентовали Артему Жоге накидку «Крылья ангела». «Многослойная, держит тепло. Она тяжеловата, это не бегать, где-то засесть, три-четыре часа гарантировано держит тепло, мы проверяли и в минусовой температуре»,— рассказали они. Артем Жога попросил направить обращение на сайт, чтобы детально изучить разработку. «Я вам сразу говорю, не будет это работать. Это напрямую затрагивает безопасность парней»,— добавил он.

Усомнился господин Жога и в касперах «для разведчиков», но их разработчики заверили, что в костюме «можно бегать весь день, и он не прогреется». Полпред подчеркнул, что испытывал «эти одеяла, покрывала».

«Вы физику не обманите, поймите, любое движение человека дает тепловую отдачу, и любая тепловая отдача через маленькую щель будет выходить. Передайте один образец и контакты, мы отправим его парням на передовую и дадим обратную связь»,— сказал Артем Жога.

Осмотр народного ВПК занял у Артема Жоги полтора часа, что превысило отведенное на это время на 30 минут. В ходе обхода к полпреду подходили участники форума с просьбами сфотографироваться и волонтеры с личными обращениями, всем господин Жога уделил внимание. Одна из них попросила полпреда помочь с отправкой гуманитарного груза в Краснодон (Луганская Народная Республика; ЛНР). «Сереж, ко мне вчера обращались, что не могут груз доставить в Луганск, совмести, они собрали груз, но у них транспорта нет, им надо найти»,— сказал он сотруднику полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Форум волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После обход экспозиции господин Жога встретился с 500 участниками форума для обсуждения вопросов поддержки участников СВО. Артем Жога напомнил собравшимся, что имеет 10-летний военный опыт. «Испытывал много разных наработок, что-то пошло, что-то нет. Я могу судить о нужности, качестве и необходимости тех или иных вещей»,— пояснил он.

Первым выступил боец из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), он зачитал текст на телефоне с благодарностью волонтерам «за проделанный труд». Господин Жога в ответ призвал «не делать митинг». «Давайте говорить о проблемах и исходить от них. Парни, без обид?»,— обратился он к группе участников СВО.

К этому призыву прислушались сразу. Генеральный директор Уралдронзавода Владимир Ткачук пожаловался на высокую налоговую нагрузку на малые предприятия.

«Если будет поддержка от государства, скидки на налоги, на аренду помещения, себестоимость беспилотника упадает. Давайте такие вопросы и будем обсуждать»,— одобрил его полпред.

Один из волонтеров заявил о риске срыва отправки гуманитарного груза в ноябре из-за прекращения соответствующего финансирования со стороны правительства Свердловской области. Артем Жога признал, что общая проблема в субъектах — слабая помощь волонтерам от региональных правительств. «У меня будут встречи с каждым главой региона, буду разговаривать, что нужно поддерживать те или иные движения»,— заверил он.

Артем Жога общался с волонтерами более двух часов. В конце полпред подчеркнул, что встреча не была последней. «Такие форумы можно проводить один-два раза в месяц»,— предложил он. Господин Жога отметил, что в полпредстве реализуют предложение по созданию единого координационного центра для совместного решения вопросов помощи участникам СВО.

«Наш разговор имеет перспективные решения, мы познакомились, пообщались, поняли, что со мной можно вести диалог, я готов слышать и слушать, искать решения и находить их»,— завершил выступление Артем Жога, после чего пригласил собравшихся на фотосессию.

Василий Алексеев, Верхняя Пышма