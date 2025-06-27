Полпред Жога открыл форум «Патриоты Урала» в Ельцин-центре

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл созданный лично им форум «Патриоты Урала», направленный на поддержку участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге. «Мы потихоньку набираем обороты: наш форум становится не только окружным, но и все больше людей привлекаем с большой России. Я был на обучении по программе "Время героев" — ребята живо интересовались, что мы делаем на этих форумах. Если ребята заинтересованы, то мы будем проецировать наш опыт на другие федеральные округа и регионы»,— отметил господин Жога.

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В течение дня участники форума обсудят психологическую помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодого поколения и журналистику в период проведения СВО. В 16:30 господин Жога подведет итоги работы секций и ответит на вопросы.

Артем Жога проводит форум «Патриоты Урала» в третий раз. Первый он открыл в ноябре на площадке выставочного центра «Парадный расчет» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область), второй — в феврале на автомобильном заводе «Урал» в Миассе (Челябинская область). Для участия в третьем форуме в Ельцин-центре свои заявки направили более 600 человек из 10 регионов России.

Ельцин-центр был создан в 2015 году для сохранения, изучения и осмысления исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. С момента открытия учреждение регулярно подвергался критике патриотической общественности. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл его «национальным позором», а магистр «Своей игры» Анатолий Вассерман — «храмом тоталитарной секты либералов». В феврале 2022 года центр выпустил заявление, в котором призвал президента Владимира Путина остановить проведение СВО. Позднее оно было удалено по требованию правоохранительных органов. Режиссер Никита Михалков неоднократно возмущался тем, что Ельцин-центр до сих пор не признан иностранным агентом. Летом 2023 года в Минюсте пояснили, что наделить таким статусом некоммерческую организацию, созданную на основании федерального закона «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий», невозможно.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ъ» сообщили, что «все десять лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента». «Уверены, что такой диалог продолжится и в будущем»,— подчеркнули в организации. Там также добавили, что отчет о деятельности учреждения в 2024 году был единогласно одобрен членами попечительского совета, в который входят Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Возглавляет совет руководитель администрации президента Антон Вайно.

Василий Алексеев, Ирина Пичурина