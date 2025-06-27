Свадьба по-итальянски

В Венеции проходит «свадьба века»: торжество 61-летнего Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес оценивают от $46 млн до $56 млн. Список гостей скромный, всего 250 человек. Среди них — Иванка Трамп, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо и Билл Гейтс. Об отношениях пары стало известно в 2019-м, после развода миллиардера с женой. В 2023 году основатель Amazon подарил телеведущей заветное кольцо с бриллиантом в 30 карат. Активисты в Венеции тем временем продолжают выражать свое недовольство мероприятием и креативно подходят к протестам. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

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В четверг, 26 июня на Гранд-канале венецианцы с удивлением наблюдали не только за лодочками с селебрити и двумя роялями к субботней вечеринке с Леди Гагой. Активисты пытались перекрыть канал надувными крокодилами, катали на гондоле модель в платье невесты и ростовую куклу Безоса и отправляли в плаванье чучело миллиардера с пачкой долларов в руках верхом на гигантской коробке от Amazon. И это не считая плакатов на улицах с надписями «Нет места для Безоса» и изображением головы миллиардера на ракете Blue Origin. Активисты даже умудрились разместить баннер на колокольне базилики Сан-Джорджо, но его быстро сняли. Впрочем, рядом с грозными листовками появляются и плакаты о том, сколько доходов Венеции эта свадьба принесет. Таких мероприятий Италия еще не видела, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская:

«Праздник продлится пять дней, и одно торжество пышнее другого. Все началось с так называемой пижамной вечеринки, которая прошла на одном из приватных островов лагуны. Официальная свадебная церемония состоится на острове Сан-Джорджо, прямо напротив Санкт-Марко. Она будет доступна только избранным, которые прибывают на роскошных яхтах. Все это очень раздражает местную публику. Во многих городах проходят протесты против такой показной роскоши на фоне мировых бедствий».

Изначально торжество планировали в здании бывшей школы Мизерикордия. Но из-за протестов его перенесли. Одно из мероприятий, судя по количеству охраны, организуют в районе исторической верфи Арсенал. Вечером 26 июня молодожены устроили коктейльную вечеринку в маленьком монастыре в центре города. Остановились Безос с невестой в старинном палаццо Aman на Гранд-канале, в 2014 году там поженились Джордж и Амаль Клуни. Одна ночь в нем обходится в $10 тыс. Роскошь роскошью, но в итоге по городу почти невозможно передвигаться: на улицах много полиции и военных, а на некоторых крышах заметны даже снайперы, говорит местная жительница Юлия Галассо:

«Выкуплены номера во всех пятизвездных отелях, невозможно найти свободное такси. Кроме того, забронированы все водные трамвайчики, которые здесь используются как общественный транспорт.

И также у нас много туристов. В целом, если говорить про венецианцев, то они не против торжеств. Да, приезжает Безос, да, он оставит здесь какое-то космическое количество денег. Поэтому, конечно, для города это классно. Посмотрим, как это все пройдет. Если, например, маленькие магазины понесут ущерб за эти три дня, то они не будут в восторге».

Американские СМИ с самого утра 26 июня запустили трансляции из разных точек города: за прибывающими на торжество селебрити наблюдали сотни человек. Чтобы снизить градус народного гнева, Безос с невестой попросили гостей вместо подарков сделать взносы в благотворительные фонды Венеции и ЮНЕСКО, а около 80% праздничных атрибутов закупили у местных поставщиков. Также молодожены пожертвуют городу €3 млрд. Кстати, Amazon в Италии до сих пор обвиняют в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. Об этом бизнесмену напоминают протестующие, они считают, что Безос «захватил город», а свадебные торжества плохо отразятся на экологии. Ведь только перед площадью Сан-Марко пришвартовано семь суперяхт, рассказала Жозефина МакКена в эфире ABC News:

«Основные праздничные локации перекрыты. У каналов дежурят мускулистые охранники. И это на фоне тревог людей из-за роста цен на жилье, которые подстегивает Airbnb. Многие здесь трудятся на низкооплачиваемых работах. Из-за этого шумного мероприятия власти забыли про людей. Протестующие пытаются остановить круизные лайнеры, которые заходят в канал Джудекка и наносят ущерб окружающей среде. Люди опасаются, что ключевые проблемы забываются, и символом этого является Джефф Безос».

Лорен Санчес за три дня празднований сменит 27 нарядов. Главный образ, вероятно, будет от Dolce&Gabbana.

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Екатерина Вихарева