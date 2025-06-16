«Этим летом Венеции не быть безмятежной»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как итальянский город на воде протестует против торжества миллиардера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Silvestri / Reuters Фото: Manuel Silvestri / Reuters

«Венецию продали тому, кто заплатил больше»,— это высказывание негодующих местных жителей, которые готовятся к крупному событию этим летом. Знаменитый город на севере Италии станет местом проведения грандиозного торжества — свадьбы миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей тележурналистки Лорен Санчес. Многодневная вечеринка, как ожидается, начнется 24 июня и станет, по данным The Guardian, самой большой свадьбой в Венеции с тех пор, как Джордж Клуни женился на Амаль Аламуддин в 2014 году. И если в тот раз Венеция радовалась сказочному мероприятию, то теперь буквально в ужасе от того, что целый город можно просто купить под свою вечеринку. Событие оценивается почти в €10 млн.

Активисты развернули свою кампанию под названием «Нет места для Безоса», плакаты на эту тему расклеены повсюду, листовки раздают на фестивалях и публичных собраниях. Баннер «Нет Безосу» повесили даже на колокольне базилики Сан-Джорджо на венецианском острове, где, по слухам, пара будет венчаться. Подробности свадьбы держатся в строжайшем секрете. СМИ пишут, что на мероприятие приглашены около 200 гостей, в частности, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и Иванка Трамп. Итальянцы же обещают устроить настоящий кошмар. Весь конец июня они намерены буквально блокировать каналы: перекрывать их собственным присутствием, своими лодками и дополнительными, надувными. Агенты протестующих стараются выяснить маршрут и место проведения церемонии так, чтобы не допустить ее.

Громкая свадьба совпала с пиковым сезоном в Венеции, отмечает The New York Times. В город приезжают десятки тысяч гостей ежедневно, мэрия даже недавно ввела плату для посетителей — €5 евро в день по выходным и праздникам. От овертуризма страдают многие мировые места притяжения, но нечасто возникают такие вспышки, когда локацию облюбовывают миллиардеры для своего торжества. Не исключаю, что размах вечеринки может обернуться новыми сборами или запретами для многих других путешественников. И как минимум этим летом Венеции не быть безмятежной.

Яна Лубнина