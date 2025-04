Любовь до космоса и обратно

Роман создателя Amazon.com Джеффа Безоса c бывшей телеведущей Лорен Санчес в 2019 году стал причиной самого дорогостоящего развода в мировой истории. Шесть лет спустя, летом 2025-го, должна состояться их свадьба. В качестве предсвадебного подарка жених решил отправить возлюбленную и ее приятельниц в космос.

Текст: Алексей Алексеев

27 февраля 2025 года частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила, что 14 апреля в суборбитальный полет на многоразовом шестиместном космическом корабле New Shepard отправится чисто женский экипаж.

В его составе — журналистка, предпринимательница и невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу, активистка Аманда Нгуен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Полет будет продолжаться 11 минут. Управление ракетой будет автоматическим, ни одной из участниц не потребуется отвлекаться на приборы. Оказавшись в космосе, туристки смогут насладиться ощущением невесомости и видами Земли в иллюминаторе, после чего корабль пойдет на снижение.

Фотографии всех будущих участниц полета, групповая и сольные, а также рассказ об их встрече, до которой они общались только по видеосвязи, опубликованы в апрельском номере журнала Elle в США.

Лорен Санчес руководила организацией миссии, в том числе занималась подбором напарниц. По ее словам, все будущие участницы полета — хорошие рассказчицы. После пережитого они смогут рассказать о своих ощущениях, что поможет повысить интерес молодого поколения к освоению космоса. Кроме того, по мнению Санчес, полет будет способствовать продвижению идеи о том, что женщины должны быть лучше представлены в космонавтике. В настоящее время женщин, побывавших в космосе, в восемь раз меньше, чем мужчин.

Будущие участницы полета много шутят на тему связанных с ним переживаний. Кэти Перри: «А я такая — а что я надену?» Лорен Санчес: «Накладные ресницы будут летать по капсуле. Мои приклеены. Будут держаться».

А через два с небольшим месяца после возвращения на Землю 55-летняя Лорен Санчес должна стать женой 61-летнего Джеффа Безоса. И вот как это вышло.

Знакомство

Все началось на вечеринке. 3 декабря 2016 года компания Amazon Studios устроила праздничный вечер в связи с предстоящей премьерой в США фильма «Манчестер у моря». Хозяевами праздника были самый богатый человек мира (на тот момент) Джефф Безос и продюсировавший фильм Мэтт Деймон.

Amazon Studios (с 2023 года после слияния с MGM Holdings носит название Amazon MGM Studios), дочернее предприятие Amazon, занималась прокатом картины совместно с Roadside Attractions. В 2017 году картина получила два «Оскара». Кеннет Лонерган был награжден за лучший сценарий, Кейси Аффлек — за лучшую мужскую роль, кроме того, фильм был номинирован на «Оскар» еще в четырех категориях. Всего по миру «Манчестер у моря» был 214 раз выдвинут на различные премии и собрал 67 наград. В 2023 году еженедельник Hollywood Reporter поставил этот фильм на 31-е место в рейтинге 50 лучших кинокартин XXI века.

В числе гостей вечеринки был соруководитель агентства талантов William Morris Endeavor (WME) Патрик Уайтселл с женой. Он сотрудничал с Безосом, помогая подбирать актеров для телевизионных и кинематографических проектов Amazon. В списке клиентов Уайтселла — Бен Аффлек, Мишель Уильямс, Идрис Эльба, Хью Джекман, Дакота Джонсон, Дензел Вашингтон, Роберт Редфорд, Мэтт Деймон. В 2015 году журнал Forbes оценивал состояние Уайтселла в $440 млн.

Уайтселл представил Безосу свою жену Лорен Санчес.

Встречи

В марте 2018 года в Палм-Спрингс, штат Калифония, прошла организованная Джеффом Безосом конференция MARS (неофициальное название — «летний лагерь для гиков»). Главными темами были искусственный интеллект (да, уже тогда) и конкуренция Amazon с Google. Примерно 200 гостей Джефф Безос отобрал лично. По большей части это были специалисты по искусственному интеллекту, робототехнике и космическим разработкам. Также присутствовали астронавты, философы, специалисты по ракетостроению, астрофизики, лауреаты Нобелевской премии. На конференцию впервые были приглашены журналисты (до этого в течение двух лет прессу на MARS не звали).

В числе гостей была и Лорен Санчес. На снятом во время конференции видео, на котором Безос играет в настольный теннис с японским роботом, за кадром слышен смех Санчес.

Журналист Bloomberg Брэд Стоун в книге «Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire» пишет, что через несколько недель после конференции Безос и Санчес встретились в ресторане Hearth & Hound в Лос-Анджелесе. Лорен Санчес сопровождал ее брат Майкл.

Затем Безос устроил Лорен, Майклу и их матери экскурсию по редакции купленной им в 2013 году газеты Washington Post.

У Лорен, которая с 2011 года училась летному делу и в 2016-м получила лицензию пилота вертолета, тогда уже была компанию по производству фильмов, снятых с воздуха Black Ops Aviation. И Безос договорился с ней о работе на его аэрокосмическую компанию Blue Origin.

Тайное становится явным

18 октября 2018 года кто-то заметил Лорен Санчес и ее младшую сестру Елену Блэр, когда они выходили из персонального самолета Джеффа Безоса. Таблоид National Enquirer начал слежку за Санчес и Безосом.

9 января 2019 года National Enquirer главной темой очередного номера сделал репортаж с фотографиями Безоса в обществе Лорен Санчес и текстами сообщений, которые он ей отправлял. На следующий день вышел еще один материал.

В «разоблачительных» публикация National Enquirer о романе Безоса и Санчес содержались следующие утверждения.

Безос и Санчес вместе останавливались в отелях. В том числе один раз в Бостоне они остались в отеле, после того как из него выехали родственники Безоса.

Безос и Санчес часто встречались — до шести раз в течение двух недель. Как-то они провели ночь в бунгало в Beverly Hills Hotel в пяти кварталах от дома Безоса.

Однажды жена Безоса Маккензи нашла полетный манифест, в котором список пассажиров на принадлежащем ее мужу самолете состоял из одного имени — Лорен Санчес.

По утверждению собеседника таблоида, Безос говорил любовнице: «Нам не нужно беспокоиться о том, раскроется ли парашют, потому что мы прыгаем вместе. Мы поделим парашют и благополучно приземлимся. Мы выбрали друг друга».

В National Enquirer были также перепечатаны тексты сообщений, которые Безос отправлял Санчес. «Я хочу вдыхать тебя. Я хочу крепко прижимать тебя… Я хочу целовать твои губы. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, живая девочка. Я покажу тебе это своим телом, губами и глазами очень скоро».

National Enquirer также писал, что Безос посылал любовнице свои фотографии, которые настолько неприличны, что их нельзя опубликовать.

Рекордный развод

Джефф Безос знал о готовящейся публикации National Enquirer. Тремя днями раньше он появился на афтепати по случаю вручения премии «Золотой глобус» вместе с Лорен Санчес.

9 января 2019 года, в день скандальной публикации, Джефф Безос выпустил твит, в котором сообщил, что разводится с женой. В твите были такие слова: «Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга, и глубоко благодарны друг другу за каждый год, когда мы были женаты. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали все это снова».

Журнал People в начале января 2019 года сообщал, что Санчес и Уайтселл все еще живут в одном доме в Беверли-Хиллз. По утверждению источника журнала, на протяжении последних двух-трех лет отношения между ними были скорее деловыми, чем супружескими. Тогда же стало известно, что супруги контактируют с Лаурой Вассер — специалистом по разводам знаменитостей. В послужном списке Вассер к тому времени были разводы Марии Шрайвер с Арнольдом Шварценеггером, Дениз Ричардс с Чарли Шином, Ким Кардашьян с Крисом Хамфрисом, Джессики Симпсон с Ником Лэйчи. Развод Санчес и Уайтселл оформлен в октябре 2019 года.

К этому времени Джефф Безос был уже свободен. Его развод был быстрым, мирным, но дорогостоящим. Джефф и Маккензи заключили внесудебное соглашение в июле 2019-го, когда прошли три месяца «периода охлаждения», которые необходимо выждать по законам штата Вашингтон, прежде чем начнется процедура расторжения брака.

Согласно заявлению, направленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в рамках соглашения о разводе Джефф Безос сохранил 75% акций Amazon, которыми владели супруги (это примерно 12% всех акций компании общей стоимостью около $108 млрд на момент признания развода совершившимся); все принадлежащие ему акции газеты The Washington Post и космической компании Blue Origin. К нему перешло право голоса по акциям Amazon, принадлежащим Маккензи Безос.

Она же получила 25% акций Amazon, ранее принадлежавших обоим супругам, то есть примерно 4% акций компании общей стоимостью около $36 млрд.

Остальные детали соглашения не были обнародованы.

Вашингтон, где проходил бракоразводный процесс, является одним из девяти штатов США, в которых признается общая собственность супругов. Это значит, что все активы и долги супружеской пары принадлежат в равной степени обоим супругам, независимо от того, кто сколько заработал или взял в долг. Так почему же Джеффу Безосу досталось в три раза больше акций? Возможный вариант ответа — в период брака Безосы могли подписать брачный контракт, в котором оговаривался раздел акций Amazon. Подобный контракт не мог существовать до того, как они вступили в брак, так как компанию Amazon они основали, уже будучи супругами.

Когда развод был окончательно оформлен, бывшие супруги обменялись любезностями в соцсети Twitter (нынешняя Х).

Джефф Безос: «Я благодарен ей за поддержку и за ее доброту в этом процессе и с нетерпением жду наших новых отношений — в качестве друзей и людей, разделяющих родительские обязанности». Маккензи Безос: «Я благодарна за то, что нам удалось завершить процесс расторжения брака с Джеффом, всем и каждому, кто нас поддерживал и был к нам добр, и с нетерпением жду следующего этапа в качестве людей, разделяющих родительские обязанности, и друзей».

И ты, брат

После публикации в National Enquirer Джефф Безос занимался не только разводом. Он предпринял несколько ответных шагов, например поручил своей службе безопасности выяснить, как его сообщения оказались в распоряжении таблоида. Также к расследованию подключили частных детективов.

В феврале 2019 года Безос заявил, что медиаконгломерат American Media Inc. (AMI, в настоящее время носит название A360Media), владеющий таблоидом, занимается «вымогательством и шантажом» и угрожает ему публикацией «персональных» фото, если он не прекратит расследование. Одна из них — «снятое ниже пояса» селфи Безоса, на другой он в обтягивающих боксерах и в полотенце. Кроме того, в распоряжении таблоида имелось несколько откровенных фото Санчес.

При этом AMI, по словам Безоса, требовал, чтобы тот признал: публикация в National Enquirer не была политически мотивированной.

Глава службы безопасности Гэвин де Бекер выяснил, что смартфон Безоса не был взломан. Самым вероятным источником утечки был Майкл, брат и менеджер Лорен Санчес.

Согласно еще одной версии, к скандалу мог быть причастен Дональд Трамп. Он еще до того, как в первый раз стал президентом США, и уже во время первого своего срока в этой должности неоднократно высказывался публично против Безоса. Причина недовольства, вероятно, была в том, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post не поддерживала Трампа.

В декабре 2015 года Трамп опубликовал твит с таким текстом: «Washington Post теряет деньги (вычет), что дает владельцу Джеффу Безосу силы, чтобы поиметь публику и воспользоваться низким налогообложением Amazon». В июне 2018-го Трамп посвятил Безосу твит: «Сотрудники Washington Post хотят объявить забастовку, потому что Безос им недостаточно платит. Я думаю, что действительно длительная забастовка была бы отличной идеей. Сотрудники получат больше денег, а мы избавимся от фейковых новостей на длительный период времени! Является ли WaPo зарегистрированным лоббистом?»

В связи с публикацией National Enquirer и разводом Безоса Трамп опубликовал твит: «Так жаль слышать новости о том, как Бозо Джефф был повержен конкурирующим изданием, чьи репортажи, как я считаю, гораздо более правдивые, чем репортажи в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в лучших, более ответственных руках!» (Клоун Бозо — популярный персонаж американского телевидения на протяжении десятилетий).

Кроме того, Дональд Трамп был в хороших отношениях с руководством AMI.

Казалось, все сходится. Но в марте 2019 газета Wall Street Journal сообщила, что фотографии и переписку National Enquirer получил от Майкла Санчеса, заплатив за них $200 тыс.

31 января 2020 года Майкл Санчес подал в суд на Безоса и де Бекера, обвинив их в клевете — в том, что они обвиняют его в передаче компромата National Enquirer. Судья отклонил иск. Также он пытался судиться с American Media, утверждая, что газетчики сделали его козлом отпущения, но снова безуспешно.

В январе 2021 года уже Безос подал в суд на Майкла Санчеса, потребовав от него компенсировать понесенные судебные издержки на сумму $1,7 млн. В марте судья постановил, что Безосу причитается меньшая сумма — $218 385. В июне Безос снова подал на брата Лорен в суд, заявив, что тот не выполнил решение суда, а также скрывает факт владения бунгало в Голливуде стоимостью около $2,5 млн.

Жених и невеста

В мае 2019 года, через четыре месяца после скандала с National Enquirer, Безос и Санчес вместе появились на публике — их и Елену Блэр, сестру Лорен, заметили в нью-йоркском ресторане Emily. В августе они отдыхали на французской Ривьере, в декабре — на Карибах. Пару постоянно видели на модных показах, премьерах, приемах, в Диснейленде и т. д.

В феврале 2020-го Безос купил у продюсера Дэвида Геффена за $165 млн имение Джека Уорнера — дом площадью 1200 кв. м. на участке площадью около 5 га, когда-то принадлежавший основателю киностудии Warner Bros. На участке начались строительные работы. Год назад сообщалось, что они близки к завершению.

В июле 2021 года Джефф Безос слетал в космос. В ноябре 2022-го Лорен Санчес в интервью CNN сказала, что на следующий год тоже хотела бы побывать в космосе.

В мае 2023 года стало известно, что они обручены. Джефф сделал Лорен предложение на борту своей суперяхты Koru стоимостью $500 млн. Он преподнес невесте кольцо с розовым бриллиантом огранки кушон весом 30 карат. Специалисты оценивают украшение в $3–5 млн. Источник журнала People сообщал, что Лорен Санчес «была на девятом небе от счастья».

В честь помолвки пара устроила две вечеринки. Первую — в августе на яхте у побережья Италии. В числе гостей были сооснователь Microsoft Билл Гейтс с подругой Полой Херд (вдовой бывшего гендиректора Oracle Марка Херда), телезвезда Крис Дженнер, основательница модного бренда STAUD Сара Стаудинджер, гендиректор и основатель сервиса знакомств Bumble Уитни Вулф Херд (кстати, самая молодая женщина в мире, сумевшая заработать $1 млрд самостоятельно).

В ноябре Безос и Санчес отметили помолвку во второй раз — в Лос-Анджелесе. Приглашены были Опра Уинфри, Сальма Хайек, Барбра Стрейзанд, Миранда Керр, Суки Уотерхаус, Роберт Паттисон и другие. Для гостей пела Джуэл.

21 декабря 2024 года газета New York Post сообщила, что свадьба Безоса и Санчес состоится в рождественские праздники в Аспене, штат Колорадо, и будет стоить $600 млн. На следующий день Джефф Безос опроверг эти сведения.

И действительно, все оказалось не так. Все случится не зимой, а летом, и не в Аспене, а в Венеции.

Что уже известно о будущей «свадьбе года»

Пресс-служба мэрии Венеции подтвердила, что свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоится в их городе. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал совершенно необоснованными «спекуляции и фейк-ньюс» на тему того, что городу может быть нанесен ущерб в результате наплыва гостей и журналистов. Он напомнил, что Венеция принимала саммиты G7, G20 и другие крупные мероприятия. Мэр Бруньяро также назвал число ожидающихся на свадьбу гостей — 200 человек.

Приглашения на свадьбу были разосланы несколько месяцев назад, но Безос и его невеста не раскрывают, кому. Некоторые имена появлялись в сообщениях СМИ.

Так, газета Daily Mail писала, что в числе гостей могут быть Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Опра Уинфри, модельер Диана фон Фюрстенберг с мужем — медиамагнатом Барри Диллером, Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер, Барбра Стрейзанд, королева Иордании Рания, главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.

По данным TMZ, в список приглашенных также вошли Ева Лонгория, Кэти Перри, Орландо Блум, Гейл Кинг, Джуэл, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, кинопродюсер Брайан Грейзер, модели Брукс Надер и Камила Морроне.

Daily Mail также сообщала, что невеста будет в свадебном платье от Оскара де ла Ренты — по совету Анны Винтур.

Торжества пройдут на яхте Koru в Венецианской лагуне и продлятся с 24 по 26 июня. Из-за размеров яхта не сможет войти в Канале Гранде, так что вид на город, возможно, будет не самым живописным. Но пять роскошных отелей города, расположенных вдоль Канале Гранде, — Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venicе, Gritti Palace, Hotel Danieli и Aman Venice — почти полностью забронированы на последний уикенд июня.

Однако сначала — космос.