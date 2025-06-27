Интернет-прилавкам сторговали правила

Минэкономики доработало законопроект о платформенной экономике (известен также как «закон о маркетплейсах») — его финальная версия разослана участникам рынка и, по данным “Ъ”, вчера получила одобрение Государственно-правового управления (ГПУ) президента. Среди прочего в законопроекте предусмотрено право правительства ввести требования к отображению цен товаров и скорректирован порядок предоставления скидок. Дату вступления в силу инициативы предлагается «сдвинуть вправо» на год — на 1 марта 2027 года, что в Минэкономики объясняют необходимостью переходного периода для донастройки бизнес-процессов платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики доработало законопроект о платформенной экономике (деятельности маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.). Его финальная версия разослана участникам рынка, уже получила одобрение ГПУ президента и, вероятнее всего, в понедельник будет вынесена на рассмотрение комиссии правительства по законопроектной деятельности. Документ, инициатором разработки которого является вице-премьер—глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко, Минэкономики внесло в правительство в феврале этого года (см. “Ъ” от 6 февраля и 21 февраля). В секретариате чиновника “Ъ” подтвердили, что законопроект находится в высокой степени готовности и обсужден в рабочих группах регуляторной гильотины. «В новой редакции учтены интересы рынка, с которым проект обсуждался,— и при этом сохранена идеология введения регулирования, которое обеспечит поступательное и системное развитие платформенной экономики»,— сказал собеседник “Ъ”.

Так, в финальной версии документа разработчик исключил обязанность платформ указывать в карточке товара информацию, что товар подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификации, декларированию соответствия стандартам и т. п.). Предполагается, что требование вернется позже и будет закреплено актом правительства — по мере появления у платформ технической возможности требовать этого от поставщиков.

Кроме того, Минэкономики скорректировало порядок предоставления скидок — этот вопрос был одним из дискуссионных, обсуждения касались защиты малого бизнеса от демпинга крупных игроков.

Так, из документа исключена норма о регулировании предоставления скидок за счет платформ, в том числе требование получать активное согласие на скидки. Однако порядок предоставления любых скидок платформы будут обязаны раскрывать в партнерском договоре. Кроме того, из документа изъят запрет на «молчаливое согласие» на снижение цены, при этом в случае установления партнером минимальной цены на свои товары для применения скидок за его счет потребуется его «активное» согласие (изменение минимальной цены в личном кабинете). Также сохранено право партнера в любой момент отказаться от скидок за свой счет и запретить участие его товаров в подобных акциях. При нежелании продавца участвовать в акциях по снижению цен за свой счет платформа не имеет права применять к нему какие-либо ограничения.

Обновленная версия законопроекта наделяет Белый дом правом ввести требования к отображению цен в карточках товаров. Необходимость в этом обусловлена тем, что сейчас на маркетплейсах стоимость товара отображается с учетом скидки при оплате картами банков, принадлежащих платформам, что можно расценить как скрытое навязывание банковских услуг. Еще одно изменение — ранее предлагавшееся ограничение частоты изменения существенных условий договора (не чаще одного раза в три месяца), ухудшающих положение партнеров, заменено обязанностью платформ за 45 дней сообщать партнерам о предстоящих изменениях для адаптации.

Финальная версия документа предполагает перенос на год срока вступления в силу инициативы — с 1 марта 2027 года вместо 1 марта 2026 года.

«Несмотря на то что сами платформы действуют на опережение, поэтапно внедряя аспекты, которые только планируется регулировать, требуется переходный период для донастройки бизнес-процессов, информационных систем и сервисов под новые нормы»,— пояснил “Ъ” директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. По его словам, внесенные корректировки отражают ключевую позицию ведомства — регулирование должно способствовать сбалансированному развитию платформенной экономики, а не тормозить и не ограничивать его.

Участники рынка, впрочем, неоднозначно отнеслись к подготовленному документу. «Данная версия законопроекта является компромиссной, однако есть вопросы, которые со стороны рынка сохраняют запрос на продолжение обсуждения, даже внутри Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом почти все замечания и предложения в тексте документа были учтены»,— говорит президент АКИТ Артем Соколов. В объединенной компании Wildberries & Russ (ООО РВБ) называют новую редакцию законопроекта сбалансированной, она «учитывает позицию участников рынка и призвана ввести единые стандарты для отрасли». При этом там также отмечают, что многие положения законопроекта уже нашли отражение в работе платформ, это касается в том числе и подхода к работе маркетплейсов с продавцами. Сдвиг срока вступления инициативы в силу позволит платформам и их партнерам планомерно подготовиться к реализации всех требований законопроекта, влекущих изменения в бизнес-процессах, полагают в компании.

Иного мнения придерживаются в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). По словам ее представителя Антона Гуськова, исключенные из законопроекта нормы были согласованы с бизнесом и общественностью и являются очень важными для достижения здорового баланса интересов. Их изъятие существенно ослабляет документ, его эффективность резко снижается, а значит, ключевые проблемы рынка решить он не сможет, полагает эксперт, добавляя, что конфликтов между экономическими субъектами станет только больше. Что же касается переноса даты вступления в силу инициативы, то, по мнению РАТЭК, это еще больше усугубит неэффективность мер для решения тех проблем, из-за которых и потребовалось вводить новое регулирование.

Венера Петрова, Варвара Полонская, Олег Сапожков, Татьяна Исакова