«Вайлдберриз» проверил бдительность ФАС

Маркетплейс «Вайлдберриз» (рыночная доля около 50%) начал проверять новых продавцов, количество которых стремительно растет, оригинальным способом. С 30 июня компания сделала обязательным условием для подключения селлеров открытие счета в Вайлдберриз-банке. И хотя после проверки счет можно закрыть и пользоваться для расчетов иным банком, ФАС усмотрела этом нарушение закона «О конкуренции» и вынесла компании предостережение. Юристы уверены в правоте ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение маркетплейсу «Вайлдберриз». «В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке,— отмечается в сообщении, опубликованном ФАС 25 июня.— Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в Вайлдберриз-банке невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен».

ФАС России считает, что планируемое поведение компании «Вайлдберриз» может содержать признаки нарушения закона «О защите конкуренции» (ч. 2 ст. 25.7 №135-ФЗ). Ведомство выдало площадке предостережение. При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба примет меры антимонопольного реагирования.

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес,— сообщили в "Вайлдберриз".— Мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора».

В то же время там уверяют, что мера направлена не на ограничение конкуренции. «Это необходимо, чтобы снизить риски мошенничества,— указали там.— С 30 июня мы добавляем идентификацию силами Вайлдберриз-банка через открытие счета. Проведение такой проверки силами самой "Вайлдберриз" затруднительно, поскольку у платформы нет доступа ко многим базам данных». Проверка является одним из этапов регистрации личного кабинета, который активируется после ее прохождения.

Для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, заверили в «Вайлдберриз».

Уже зарегистрированным на портале «WB Партнеры» продавцам никаких действий предпринимать не нужно. По данным компании, на данный момент с маркетплейсом работают более 1 млн продавцов, из которых более 85% — субъекты МСП. Их число растет на 25–30% год от года.

Впрочем, несмотря на заверения компании, юристы уверены, что такой способ проверки контрагентов противоречит закону. По словам управляющего партнера адвокатского бюро a.t.Legal Николая Титова, требование п. 9.1.9 новой оферты «Вайлдберриз» фактически связывает получение доступа к маркетплейсу (основная услуга) с использованием услуг Вайлдберриз-банка (открытие счета, дополнительная услуга).

Такая связка прямо подпадает под навязывание условий, не относящихся к предмету договора, что квалифицируется как злоупотребление доминирующим положением по закону «О защите конкуренции», полагает господин Титов. «По данным отраслевых исследований и самой ФАС, доля "Вайлдберриз" в интернет-торговле РФ в 2024 году оценивалась в 47–56% (по числу заказов и обороту),— приводит данные он.— При таких показателях маркетплейс попадает в зону потенциального доминирования, а навязывание своего банка приводит к сужению конкуренции на рынке расчетно-кассового обслуживания».

«Отказ/уклонение "Вайлдберриз" от заключения договора с продавцами, не открывшими расчетный счет в указанном платформой банке, представляется экономически или технологически не обоснованным, поскольку до внесения соответствующих изменений в оферту оказание услуг иным продавцам (без счета в Вайлдберриз-банке) было возможно,— отмечает адвокат, старший юрист арбитражной практики DS Law Екатерина Глазунова.— Более того, такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены какими-либо нормативными актами».

В Банке России на запрос “Ъ” действия Вайлдберриз-банка и его головной структуры не прокомментировали.

Ксения Дементьева, Елена Ванюшина