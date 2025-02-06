Гильотина рассудит власти и маркетплейсы

“Ъ” ознакомился с новой версией законопроекта о платформенной экономике (известен также как «закон о маркетплейсах»). В последней версии власти согласились снять отдельные претензии бизнеса к документу — они касались вопросов, уже решенных в законодательстве: так, с маркетплейсов снимут обязанность отслеживать «маскировку» кадровых сотрудников под самозанятых — этим уже занимается ФНС. Ряд рисков, выявленных как бизнесом, так и при согласовании проекта ведомствами — в основном это конфликты конкурентной политики и принципа свободы договора,— пока в проекте сохраняются. Они будут изучены рабочими группами «регуляторной гильотины», где бизнес и власти представлены на паритетной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики учло предложения бизнеса и направило в правкомиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко) доработанный законопроект о платформенной экономике (деятельности маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.). Сохранив концепцию закона, разработанного по поручению аппарата Белого дома и нацеленного на создание полноценного регулирования в новой отрасли экономики с учетом ее специфики, авторы исключили отдельные спорные положения прежней версии (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года).

Так, из документа убрали обязанность платформ ограничивать принятие заказов самозанятыми, если до того они состояли в трудовых отношениях с пользователями-заказчиками. Норма проектировалась, чтобы избежать оформления штатных сотрудников самозанятыми, но, как поясняют в Минэкономики, этот «маркер риска» уже мониторит ФНС. Также авторы исключили из текста планы по «закрытию» правительством для платформ и самозанятых возможности работы с отдельными категориями товаров, работ и услуг. Отказались власти и от проведения плановых проверок платформ: как пояснили “Ъ” в аппарате господина Григоренко, маркетплейсы не попадают в высокие категории риска нарушений, для которых такие проверки сохранены после реформы контроля и надзора.

«Мы создаем основу для развития цифровых сервисов и платформенной экономики в целом — и обязательно учитываем мнение бизнеса. В данный момент законопроект проходит обсуждение в отраслевых рабочих группах "регуляторной гильотины"»,— рассказали “Ъ” в аппарате господина Григоренко.

Как отмечают в Минэкономики, там будет обсуждаться сохранившаяся часть проблемных вопросов — в рабочих группах «гильотины» компании и регуляторы представлены на паритетной основе (решение не принимается, пока не достигнут компромисс).

Один из таких рисков — делегирование платформам защиты прав правообладателей. Впрочем, в Белом доме полагают, что законопроект не перекладывает ответственность на платформу, так как эти вопросы решает Роспатент. Споры вызывает и вопрос о социальных гарантиях для самозанятых (их отношения с платформами определены как гражданско-правовые, а не трудовые) (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года). В Белом доме, впрочем, отмечают, что документ впервые создает правовую защиту для самозанятых на платформах. Есть дискуссия и вокруг защиты малого бизнеса от демпинга крупных игроков (проект запрещает платформе делать категориальные скидки без прямого согласия продавцов, с чем не согласны уже крупные поставщики и платформы). Нет согласия и в вопросе о запрете влиять на поисковую выдачу на платформах — он введен ради честной конкуренции, но может ограничить площадки в разработке рекомендательных технологий. Также участников рынка беспокоит введение минимальных требований к логистике и пунктам выдачи заказов — это затратно, но в правительстве настаивают на создании единых стандартов обслуживания. Волнует рынок и регламентация оформления договоров между маркетплейсами и их партнерами (норма введена для защиты последних от произвольных изменений условий работы — но «покушается» на принцип свободы договора).

В компаниях говорят, что проект учел многие интересы всех участников процесса, но «при сложности такого регулирования ряд вопросов потребует дополнительного внимания»,— об этом заявили вчера в Ozon, отметив, что компания открыта для дискуссий. В объединенной компании Wildberries и Russ (также участвует в работе над законопроектом) заявили, что новая редакция законопроекта «нуждается в проработке целого ряда норм для баланса интересов» — так, документ «может значительно ограничить возможности продавцов по продвижению товаров и привести к снижению их оборотов». Кроме того, маркетплейс обеспокоен неучтенными нюансами таможенного законодательства и размером штрафов: «Они могут быть несоразмерны нарушениям, и требуется все же рассмотреть дифференциацию размера удержаний в зависимости от степени опасности деяния». По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, Минэкономики удалось в достаточной мере проработать поступившие замечания — однако есть и требующие дополнительного внимания. Это — широкие полномочия правительства устанавливать «иные требования» к карточкам товаров и ограничения на периодичность услуг самозанятых для одного заказчика. «Осталась также обязанность актуализировать акты сверки взаиморасчетов не реже раза в месяц, что грозит финансовыми издержками бизнесу,— на наш взгляд, периодичность должна быть квартальной»,— замечает он.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Венера Петрова, Олег Сапожков