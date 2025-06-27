Банкам добавили полгода на капитал

Банк России продлил до конца года возможность кредитным организациям выпускать рублевые субординированные облигации с плавающей ставкой, не превышающей ключевую на 5 процентных пунктов (п. п.). По словам участников рынка, главный бенефициар этого решения — ВТБ, который не успел «рублифицировать» все свои валютные суборды. Однако такое решение будет на руку и другим банкам, которые смогут пополнить капитал при более низкой ключевой ставке (КС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

26 июня ЦБ объявил о решении совета директоров продлить на полгода срок размещения банками субординированных облигаций с плавающей ставкой, не превышающей ключевую более чем на 5 п. п. Теперь у кредитных организаций появилась возможность размещать эти рублевые инструменты, которые учитываются в капитале, до 31 декабря 2025 года. Как пояснили “Ъ” в Банке России, такое решение принято, поскольку банки продолжают высказывать заинтересованность в увеличении своего регулятивного капитала и готовы выпустить субординированные инструменты. При этом рыночные ставки превышают предельную величину процентной ставки, установленную нормативными документами, «что ограничивает возможность банков размещать субординированные инструменты на рыночных условиях», отметили в ЦБ.

Вместе с тем ряд банков уже реализовали свои права по выпуску таких облигаций.

Согласно данным Rusbonds, 28 апреля Альфа-банк разместил субординированные облигации на 6 млрд руб. со ставкой 22,62% годовых, а 10 июня банк «Синара» разместил аналогичные бумаги на 7 млрд руб. с купоном 25% годовых.

Опрошенные кредитные организации не отмечали своей заинтересованности в этом вопросе. Однако ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк будет просить продлить срок действия этой нормы после 30 июня, когда истекал срок ее действия (см. “Ъ” от 23 июня). Дело в том, что при проведении «рублификации» валютных субордов лишь по одному выпуску (из восьми) количество голосов за собрало 75%, необходимых для перевода всего валютного выпуска в рублевый. Однако по трем выпускам количество проголосовавших за было близко к 50% или выше, а проголосовавших против — меньше 10%. По этим выпускам, по словам Дмитрия Пьянова, банк хочет устроить повторное голосование. В ВТБ не смогли оперативно прокомментировать планы продления «рублификации».

Ранее в банке отмечали, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, которое предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов». Как пояснила руководитель корпоративной практики юридической компании «Митра» Алина Ахметова, раньше, если у банка были бессрочные суборды в долларах или евро, они учитывались как капитал, но не влияли на расчет его открытой валютной позиции. При резких колебаниях курсов сильно менялся и размер основного капитала банка, «что создавало нестабильность», поясняет она. С учетом новых правил банк должен «активнее уравновешивать свою валютную позицию, например иметь больше валютных активов, если у него много валютных субордов», отмечает Алина Ахметова.

По словам главного аналитика «Солид Брокер» Дмитрия Донецкого, решение ЦБ о продлении срока, по сути, адресовано ВТБ.

Основная причина, почему банк смог собрать кворум только по одному выпуску валютных субордов, по его словам, заключается в том, что держатели валютных облигаций не хотят их обменивать на рублевые при текущем курсе. «Следующий раунд голосования облигационеров состоится в сентябре-октябре этого года, скорее всего, к этому времени курс доллара будет выше, а значит, больше шансов на преодоление 75-процентного барьера для "рублификации" выпусков»,— считает эксперт.

Тем не менее решение регулятора дает возможность и другим банкам не спешить с выпуском рублевых субординированных облигаций. В частности, помимо размещенного выпуска Альфа-банк зарегистрировал еще три выпуска субордов на 40 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 марта). Также в начале июня ПСБ зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций на 10 млрд руб. со ставкой КС+4%. Как считают в РСХБ, продление действия данной нормы связано со все еще достаточно высоким значением ключевой ставки (20%) и остающимися у крупных банков субординированными облигациями, номинированными в валюте. По словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского, банки смогут планировать выпуск бумаг более гибко и на выгодных условиях, учитывая высокую стоимость фондирования. В частности, к концу года эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 14–18%. Вместе с тем «сохранение лимита по плавающей ставке делает субординированные инструменты более привлекательными для инвесторов по сравнению с депозитами»,— отмечает господин Вишневский.

Максим Буйлов, Ольга Базутова