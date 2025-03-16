Альфа-банк соблюдает субординацию

Альфа-банк выпускает субординированные облигации на 46 млрд руб. Эксперты считают, что таким образом банк может заменить часть обращающихся на российском рынке субординированных валютных замещающих облигаций. Причем купон по новым бумагам будет довольно высоким — ключевая ставка + 4–5 п. п. Сами же ценные бумаги при номинале 100 млн руб. можно рассматривать как депозит до погашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пятницу, 14 марта, совет директор Альфа-банка принял решение разместить четыре выпуска семилетних субординированных облигаций на 46 млрд руб. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Наличие зарегистрированных выпусков субординированных облигаций обеспечит «дополнительную возможность реализации стратегических планов и наращивания кредитного портфеля», отметили в банке. При этом размещение будет проходить «по мере необходимости и с учетом рыночной конъюнктуры».

По данным «Интерфакса», по итогам 2024 года Альфа-банк занимал четвертое место по активам (11,5 трлн руб.) в РФ. Собственный капитал на 1 января 2025 года составлял 0,97 трлн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года достигла 200 млрд руб.

Субординированные облигации (суборды) учитываются при расчете капитала банка. Крупнейшими эмитентами рублевых субордов являются: ВТБ (суммарно на 261 млрд руб.), Газпромбанк (170 млрд руб.), банк «Пересвет» (69 млрд руб.), Сбербанк (64 млрд руб.). В конце прошлого года Т-Банк и Сбербанк утвердили по две программы таких бондов — на 100 млрд и 500 млрд руб. соответственно (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года).

Собеседники “Ъ” на финансовом рынке не исключают того, что банк планирует заменить существующие валютные суборды. Как считает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, «вполне возможно, что банк планирует в рамках колл-опционов выкуп валютных субордов и размещение рублевых».

По данным ресурса Rusbonds, в настоящее время в обращении находятся пять выпусков субординированных облигаций Альфа-банка. Один рублевый выпуск объемом 5 млрд руб. погашается уже 20 марта. Четыре других выпуска в американской валюте выпущены на сумму $2,1 млрд. На эти евробонды в 2024 году банк разместил замещающие облигации среди локальных инвесторов почти на $1 млрд. По двум из этих выпусков общим объемом в обращении на российском рынке $564 млн в апреле нынешнего года эмитент имеет право реализовать колл-опционы — выкупить эти ценные бумаги по номиналу. В рублевом эквиваленте (48,5 млрд руб.) эти выпуски соизмеримы с планируемым объемом размещения новых субордов.

Планы по замене валютных субординированных облигаций анонсировал на этой неделе ВТБ (см. "Ъ-Онлайн" от 14 марта). Однако в случае госбанка он собирается обменивать рублевые суборды на валютные выпуски. Для этого собираются провести собрания облигационеров по каждому выпуску облигаций, где будут рассматривать вопросы изменения условий их выпусков. В августе прошлого года первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснял, что «рублификация» субордов связана «с изменившимся регулированием по открытой валютной позиции», что заставляет лимитировать их «с точки зрения структуры валют активов и пассивов» (цитата по «Интерфаксу»). Но как подчеркивают в Альфа-банке, это будут «новые ценные бумаги, которые не носят характер замещающих».

Вместе с тем традиционно для субординированных облигаций номинал составлял 10 млн руб., однако Альфа-банк установил его в размере 100 млн руб.

Это совпадает с предложениями ЦБ по требованиям «к особо квалифицированным» инвесторам, которые смогут торговать криптовалютами (см. “Ъ” от 13 марта). Это может сказаться на их ликвидности. Существующие выпуски замещающих облигаций обращаются на Московской бирже, и даже с учетом редких сделок объем торгов может доходить до десятков миллионов рублей в день. Как указывает господин Третьяков, высокий номинал «фактически превращает облигации в депозит до погашения».

Ставки по валютным субордам банка составляют 5,5–8,13% годовых. По рублевым они будут выше, однако в самих ценных бумагах не будет валютного риска. Как пояснили в Альфа-банке, купон по облигациям будет плавающий и привязан к ключевой ставке (КС). «Доходность определяется на основе рыночного интереса инвесторов, но не более КС + 5 п. п. (в настоящее время не выше 26% годовых.— “Ъ”)»,— поясняют в банке.

Как отмечает Алексей Третьяков, обычно кредитный рейтинг по субординированным облигациям ниже основного рейтинга эмитента на три-пять ступеней. Кредитный рейтинг Альфа-банка находится на уровне АА+, соответственно, его субординированные облигации могут иметь оценку надежности от А– до А+. «При рыночном размещении они могут предлагаться инвесторам со ставкой КС +4–5 п. п.»,— оценивает эксперт.

Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева, Ольга Базутова