Облигации не переводятся

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует продлить рублификацию своих валютных субординированных облигаций, срок которой должен истечь 30 июня. Пока только по одному выпуску из восьми удалось набрать необходимые три четверти голосов за смену валюты. Еще по трем выпускам процент голосовавших против оказался ниже 10%, и банк рассчитывает провести новое голосование, но для этого нужно, чтобы ЦБ продлил сроки рублификации. По остальным выпускам ВТБ хочет обменять субординированные бумаги только тем, кто голосовал за, но это потребует поправок к закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк планирует провести повторное голосование по рублификации трех выпусков валютных субординированных облигаций. Он ожидает, что совет директоров Банка России продлит возможность обмена этого класса валютных субордов на рублевые, которая истекает 30 июня, до конца этого года.

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У ВТБ всего восемь выпусков валютных субординированных облигаций, и по каждому из них он провел голосование среди держателей бумаг на перевод их в рублевые (см. “Ъ” от 14 мая). По закону, чтобы весь выпуск валютных облигаций поменять на рублевые, надо, чтобы 75% держателей бумаг проголосовали за.

Из восьми только по одному — на $210 млн (номинирован в евро) — удалось набрать достаточное количество голосов — 75,25%.

Как ранее пояснял Дмитрий Пьянов, ВТБ первым проходит эту процедуру и пока непонятно, как именно следует действовать в случае, когда по какому-либо выпуску не набрано необходимое количество голосов. «Один выпуск мы рублифицировали, остается семь нерублифицированных, по трем из них у нас достаточно высокая доля позитивных голосов и, что гораздо важнее, очень низкая доля тех, кто против,— 1–2%»,— рассказал он. Действительно, по выпускам СУБ -Т1-1 ($774 млн, 48% за), СУБ -Т1-9 ($56 млн, 59% за) и СУБ-Т1-10 ($33 млн, 63% за) против рублификации проголосовало менее 10% держателей облигаций — 7%, 2% и 3% соответственно.

Банк ВТБ объявил, что запускает процедуру рублификации валютных субординированных облигаций 13 мая. Как пояснили в банке, это решение связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, которое предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов». В 2024 году действовало правило, согласно которому нельзя было выпускать субординированные облигации с доходностью выше 15% годовых, но в конце декабря регулятор изменил его (см. “Ъ” от 14 марта). По новым правилам Банк России разрешил выпустить рублевые субординированные облигации с плавающей ставкой, значение которой не может превышать ключевую больше чем на 5 процентных пунктов, но действует оно только до 30 июня, поэтому ВТБ планирует просить продлить этот срок.

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, 13 мая: «Банк России дал возможность провести рублификацию на столь комфортных для держателей условиях только до 30 июня».

Более того, по словам Дмитрия Пьянова, банк обдумывает возможность изменить законодательство так, чтобы получить возможность обменять облигации держателей, которые проголосовали за, на рублевые. «Не исключено, что мы будем тестировать, возможно ли изменение законодательства, которое позволяло бы снизить такой большой барьер — 75% голосов — для того, чтобы осуществить обмен для тех, кто согласен»,— говорит он. При этом он пояснил, что консультаций с ЦБ по этому вопросу еще не было. В Банке России на запрос “Ъ” не ответили.

Как отмечают юристы, ВТБ пытается найти лазейку в жестких рамках закона, чтобы решить проблему с субордами, но новые правила ЦБ оставили мало пространства для маневра. По словам руководителя корпоративной практики Национальной юридической компании «Митра» Алины Ахметовой, предлагаемые ВТБ меры — переголосование и частичный обмен — демонстрируют попытку найти решение в условиях цейтнота. «Если переголосование — это легальный, хотя и временно зависимый инструмент, то частичный обмен — это попытка создать де-факто новый механизм в обход фундаментального принципа равного обращения»,— говорит она. «Ключевая проблема в том, что закон устанавливает принцип равного обращения с владельцами ценных бумаг одного типа и одного выпуска, предоставление разным владельцам одного выпуска разных условий (рубли для одних, валюта для других) по инициативе эмитента прямо нарушает этот принцип»,— поясняет Алина Ахметова. По ее мнению, реализация такого изменения будет зависеть исключительно от готовности ЦБ взять на себя существенные регуляторные и репутационные риски ради конкретного системно значимого игрока.

Максим Буйлов