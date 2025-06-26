На платежи делают скидку

Агентские комиссии за трансграничные платежи из России упали в три раза. На тенденцию обратили внимания «Известия». Игроки рынка подтвердили “Ъ FM”, что платежные посредники снизили тарифы с 5% до 2%. А по крупным суммам до 1,5%. Эксперты связывают такое снижение с ростом конкуренции среди платежных агентов и оптимизацией платежей через третьи страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом размер комиссии зависит от суммы платежа: чем больше денег отправляется за границу, тем дешевле обходится трансакция, говорит сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева: «Когда начались проблемы с платежами в 2022 году, никто не понимал, как это делать, и эту услугу предлагали только высококвалифицированные участники внешнеэкономической деятельности, которые понимают, как устроены процессы. Сегодня на рынке появилось достаточно посредников, поэтому кажется, что стало много платежных агентов. На самом деле есть тройка крупных операторов и 30 более мелких, но известных на рынке. Если это конечные руки, то дешевле, потому что посредники в цепочке, конечно, свои проценты накидывают, и это становится не так выгодно.

Комиссии на трансграничные платежи из России снизились, потому что на рынок зашел очень крупный платежный агент, который сильно демпингует и этим обрушивает рынок. Но это обусловлено не только высокой конкуренцией. У нас теперь построены цепочки: у всех есть определенная ликвидность, понятное количество денег за рубежом, которые мы можем использовать, конкретные цены на экспортную выручку, которые сейчас стабильны. Размер комиссии зависит от суммы платежа: $100 тыс. — 1,8%, $200 тыс. — 1,5%, $500 тыс. — 1,2%, если счет уже на миллионы долларов, то это может быть и 0,9%, и 0,8%».

Развитие агентских схем активно применяется в товарообороте с Азией, доля которого растет и уже достигла 70%. По данным Федеральной таможенной службы, за первый квартал объем импорта в Россию увеличился почти на 2% и превысил $85 млрд. Однако основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский ожидает, что снижение комиссий по трансграничным платежам не окажет значительного влияния на конечную стоимость товаров:

«По имеющейся у нас информации, сейчас произошло некое снижение стоимости платежей. Это очень живой рынок, на котором достаточно часто меняются условия. Поскольку речь идет о компаниях, которые все-таки обходят законодательство, снижение — это очень хорошо для тех, кто работает в сегменте и, наверное, для потребителей тоже, они могут на себе это почувствовать. Но, конечно, нельзя гарантировать, что с 18-м пакетом санкций ситуация не вернется обратно. Все сейчас очень динамично.

Что касается конечной стоимости товаров, здесь есть две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, безусловно, если снижаются издержки, это должно привести к снижению стоимости товара. С другой стороны, все это упирается в желание производителей и продавцов заработать больше. Маржинальность дистрибуторов за последний год существенно снизилась. На этом рынке сейчас остаются только очень крупные игроки, которые способны выживать за счет объемов. К счастью для потребителя, российский рынок высококонкурентный, и, как правило, вы можете купить товар в достаточно большом количестве мест. И эта конкуренция позволяет поставщикам снижать цены. Поэтому я бы сказал, что некоторое снижение цены здесь возможно, но не стоит ждать чудес, потому что не очень велика сама доля фактора стоимости перевода».

Собеседники «Известий» отмечают, что снижение комиссия минимально влияет на конечную стоимость товаров — до 5-7%. Так как логистика и комплаенс остаются дорогостоящими.

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Андрей Дубков