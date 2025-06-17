Мошенники проворачивают свои сделки

Китайские мошенники подвели обманутых бизнесменов под проверки российских регуляторов. Речь идет об импортерах, которые стали жертвами аферистов, а таких случаев в последнее время все больше. «Ведомости» описывают одну из типичных историй: предприниматель заказал в КНР оборудование на $100 тыс., перевод осуществил через платежного агента, которого якобы порекомендовал партнер. Позже выяснилось, что произошла подмена получателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробнее о схеме “Ъ FM” рассказала управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Это достаточно распространенная в последнее время ситуация. Она связана чаще всего с подменой либо платежных реквизитов, либо взломом корпоративной переписки и подменой дополнительных соглашений: изменение получателя средств, каких-то банковских реквизитов и так далее. Получается, что российская компания переводит деньги по привычным либо новым реквизитам, которые, ей кажется, она согласовала со своим привычным контрагентом. Однако он через какое-то время говорит, что деньги не получал, товар поставлять не будет, и выясняется, что есть какие-то признаки мошенничества.

Какой здесь алгоритм действий? Надо тщательно сразу же начать сбор всех доказательств и подтверждений своей добросовестности.

Речь идет о проведении внутреннего аудита, чтобы понять, что взлом этой переписки в корпоративной почте произошел не внутри российской компании и не с участием ее сотрудников. Также мы обычно проводим техническую экспертизу с привлечением IT-специалистов».

В условиях санкций и ограничений на международные расчеты компании вынуждены искать нестандартные схемы из-за чего становятся уязвимыми для кибермошенников. При этом бизнесмены попадают под контроль Росфинмониторинга, налоговой службы и банков. Это может привести к блокировке счетов, отказу в обслуживании и даже к уголовному преследованию, предупредил управляющий партнер юридической компании ENSO Алексей Головченко: «Наши импортеры стараются платить меньшую комиссию, не 3-4%, как это принято. То есть к ним приходит некий агент и предлагает провести сделку за 1%. Они соглашаются, а это оказывается мошенник. То есть люди хотели сэкономить, а в итоге попали в лапы проходимца.

Кроме того, что компания теряет деньги, она еще и попадает на нарушение валютного законодательства, потому что приходит Росфинмониторинг и спрашивает, когда будет получен товар, раз деньги за него ушли платежному агенту.

А так как груз получить невозможно, это выглядит как вывод денежных средств за территорию России. Ведь компания обязана вместо денег либо товар вернуть, либо обратно их в страну завести. Соответственно, если суммы значимые, то она попадает и на уголовное преследование. Конечно же, нужно отсудиться в первую очередь вот с этим агентом. Понятно, что это мошенники, понятно, что вы потратите достаточно много денег. Представим, что ваш платежный агент находился в Дубае. В этом случае вы, помимо всего прочего, еще на юристов затратите десятки тысяч долларов. Но, по крайней мере, при этом сценарии сможете принести решение суда, доказав, что добросовестно судились с этой компанией, оказалось, что они мошенники. В этом случае уголовной ответственности не будет, но, скорее всего, вас возьмут на карандаш, и в следующий раз могут быть проблемы».

Еще об одной схеме с использованием китайских компаний сообщает The Wall Street Journal. Мошенники заранее закупают акции какой-то небольшой, но перспективной компании из КНР по низкой цене. Потом запускают агрессивную рекламную кампанию в соцсетях и мессенджерах, уверяя инвесторов, что стоимость бумаг вот-вот резко вырастет из-за крупной сделки или поглощения. Когда стоимость акций искусственно разгонялась за счет притока денег, организаторы схемы массово продавали бумаги, провоцируя их резкое падение. В общей сложности, по данным The Wall Street Journal, почти треть из примерно 60 китайских компаний, которые провели IPO на NASDAQ в последние пять лет, пережили обвал акций более чем на 50% за один день. Одна из жертв — компания China Liberal Education Holdings. Группа трейдеров из Малайзии и Тайваня заработала на криминальной схеме почти $0,5 млрд, обманув около 600 инвесторов.

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Светлана Белова