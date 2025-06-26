Red Wings возобновит полеты в Израиль со 2 июля

Российская авиакомпания Red Wings со 2 июля намерена возобновить рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля планируется запуск полетов из Минеральных Вод.

Авиакомпания уже возобновила продажи авиабилетов. Рейсы будут выполнять по расписанию. «Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций»,— сказано в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

Росавиация запретила полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана 13 июня. В этот день Израиль начал военную операцию против Ирана, после чего стороны стали обмениваться ударами. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. 25 июня Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль днем.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».