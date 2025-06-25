В кемеровском Шерегеше туристы нелегально ночуют 1,5 млн раз за сезон

В Госдуме рассказали о росте серого рынка в турбизнесе. Предприниматели расселяют отдыхающих в индивидуальных жилых домах, что по закону запрещено.

«В Шерегеше 1,5 млн нелегальных ночевок за сезон, в Суздале 300 гостевых домов при 30 гостиницах, в Краснодарском крае — 34 тыс. объектов в серой зоне»,— заявила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Она сообщила, что законодателям было важно легализовать сдачу такой недвижимости. Она заявила, что это поддержит малый бизнес и обеспечит туристов доступным жильем там, где нет гостиниц или проживание в них обходится слишком дорого, подчеркнула госпожа Абрамченко.

Так в Госдуме прокомментировали проект положения о классификации гостевых домов. По готовящемуся законопроекту собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр, подтвердив фотографиями соответствие требованиям.

Эксперимент по легализации гостевых домов должен начаться с 1 сентября 2025 года. Закон о его проведении подписал президент России Владимир Путин.