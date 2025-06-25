Гостевые дома приравняют к отелям «без звезд»

Минэкономразвития России разработало проект положения о классификации гостевых домов. Такие объекты предлагается приравнять по требованиям к отелям «без звезд», сообщила пресс-служба министерства.

В настоящее время документ согласуется с федеральными органами власти. На следующей неделе проект будет направлен в Минюст. В Минэкономразвития рассчитывают, что правительство утвердит документ до конца лета 2025 года. Собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр, подтвердив фотографиями соответствие требованиям.

Гостевые дома должны соответствовать следующим требованиям:

может быть не более 15 комнат для проживания гостей;

одновременно в гостевом доме может размещаться не более 45 человек;

минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной — 12 кв. м;

при многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 кв. м;

в номерах должны быть системы обнаружения пожара, первичные средства пожаротушения и вентиляция;

для гостей должны быть обеспечены регулярная уборка комнаты, смена постельного белья и полотенец, а также доступ в интернет.

7 июня президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Он пройдет в 18 регионах страны. Цель — создать механизм специального правового регулирования деятельности гостевых домов.

Елизавета Шмакова