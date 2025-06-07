В России запустят эксперимент по легализации гостевых домов

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025-го по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Эксперимент пройдет в 18 регионах страны, включая Краснодарский край, федеральную территорию «Сириус», Крым, Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан, Приморский и Ставропольский края, а также Архангельскую, Ивановскую, Владимирскую, Иркутскую, Кемеровскую, Ростовскую, Калининградскую, Ленинградскую и Херсонскую области, Севастополь. Подписанный президентом указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе указано, что с 1 января 2026 года гостевые дома должны получить уникальный идентификационный номер и войти в единый реестр классифицированных средств размещения, который включает гостиницы, горнолыжные трассы и пляжи. Несоответствие требованиям станет основанием для отказа во внесении сведений в реестр.

Цель эксперимента — создать механизм специального правового регулирования деятельности гостевых домов. Согласно закону, гостевой дом — это индивидуальный жилой дом или его часть, где комнаты используются для предоставления соответствующих услуг. Чтобы получить статус «гостевого дома», жилое строение должно находиться на участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилое строительство», «ведение личного подсобного хозяйства» или «садоводство», принадлежать физическому лицу и не быть самовольной постройкой.

Предполагается, что закон защитит права потребителей, повысит безопасность услуг и увеличит налоговые поступления в бюджеты регионов. Запуск эксперимента направлен на развитие туристической отрасли, что позволит повысить качество услуг и упростить контроль за деятельностью гостевых домов.