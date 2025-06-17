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Коммерсантъ FM
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Личные фонды переносят в ОАЭ

Чем объясняется спрос на сохранение активов в этой юрисдикции

Богатые россияне заинтересовались личными фондами в Дубае. Инструмент используется для управления активами, рассказали РБК юристы и налоговые консультанты. Речь идет о частных семейных фондах, которые рассматриваются состоятельными людьми как альтернатива трастам и российским личным фондам. Такая структура считается юридическим лицом, в которую можно передать разные активы: недвижимость, доли в бизнесе или иностранные ценные бумаги. При этом учредитель фонда заранее определяет, как и кем они будут управляться и кому пойдет доход от их использования.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Альтернативных способов сохранить и приумножить накопленный капитал у россиян почти не осталось, заметил управляющий партнер юридической компании NSV Consulting Сергей Назаркин: «Если раньше фонды создавались в Лихтенштейне, Швейцарии, то сейчас, к сожалению, эти варианты не так актуальны как раз из-за того, что эти страны стали недружественными. И те, кто когда-то регистрировал там фонды, сейчас испытывают большие проблемы с тем, чтобы безопасно получить те активы, которые они вносили.

Эмираты делают все возможное для того, чтобы сделать эти инструменты максимально привлекательными для иностранных инвесторов, в том числе российских.

Это и английское право, и суды достаточно профессиональные, которые действуют в соответствии с иностранным правом, а не с правом шариата. Это и достаточно гибкая и очень удобная система для создания и последующего сопровождения фондов, отсутствие необходимости на каждом этапе привлечения нотариуса. Нет таких жестко регламентированных и сложных механизмов, все очень гибко и удобно. Можно создавать эти личные фонды, а уже в последующем их наполнять активами. Этот инструмент все-таки в большей степени подходит для владения иностранными активами. Хотя мы в последнее время видим, что растет спрос на него в качестве головной структуры для владения имуществом уже в национальных юрисдикциях — Казахстане либо России. То есть какая-то промежуточная компания может быть зарегистрирована в той же самой фри-зоне, допустим, в DIFC в Дубае, и уже она может владеть непосредственно активом в РФ».

Как личные фонды стали массовыми

По мнению экспертов, возросшая активность в регистрации фондов в Объединенных Арабских Эмиратах связана с введением корпоративного налога. Для того чтобы не платить эти взносы, россияне готовы вкладываться в частные фонды. Инвестиционные доходы оттуда не облагаются налогом, уточняют юристы. В то же время фонд отделен от учредителя, что снижает риски взысканий на имущество и воздействия санкций. Впрочем, выбирать ОАЭ для сохранения сбережений уже поздно, полагает стратегический консультант по макроэкономике Юрий Добрынин: «Можно начать с того, что это абсолютно деструктивно. Это выгодно тем, кто зарабатывает на суете вокруг этого бизнеса. Сейчас тяжелый момент и в российской, и в мировой экономике, и в том числе в экономике арабских стран. Основываясь на том, как люди паниковали, уже сейчас можно сделать выводы о том, что работать будет, а что нет. Будут работать инвестиции в самих себя. Те люди, которые сейчас устраивают трасты, фонды, холдинги и так далее где-то не у себя, заведомо проигрывают аналогичным форматам с более компетентным управлением. Ведь под те структуры тоже нужно иметь компетентные управляющие мозги, и можно было бы создать эти фонды, что называется, на расстоянии вытянутой руки, в экономике России, например, или каких-то других стран, связанных с нею.

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На мой взгляд, сейчас звучат последние аккорды той благостной картины, которая происходит вокруг Объединенных Арабских Эмиратов. Это нормально, потому что экономики цикличны, драйверы меняются, как и отрасли. Экономика ОАЭ даже при всей модели создания некоего хаба не может долго идти по нарастающей. Какая-то доходность в долларах в однозначном выражении может еще быть, но это ненадолго».

В прошлом году количество новых российских компаний в Объединенных Арабских Эмиратах выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, теперь их более 4 тыс. Кроме того, по данным NF Group, страна стала самым популярным зарубежным направлением у граждан РФ для приобретения недвижимости. При этом более 70% таких покупателей рассматривают вложение в собственность за рубежом как возможность получить гражданство или ВНЖ.

Леонид Пастернак

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