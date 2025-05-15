ОАЭ присмотрятся к яхтам

Объединенные Арабские Эмираты начнут выдавать «золотые визы» владельцам яхт при условии, что длина судна превышает 40 м. На десятилетний вид на жительство также смогут претендовать топ-менеджеры судостроительных компаний, акционеры яхтенного бизнеса и поставщики профильных услуг. Кроме того, в список добавили новые категории. Среди них медицинские работники, преподаватели, блогеры, а также специалисты в индустрии видеоигр и киберспорта. Обладатели «золотой визы» получат право на проживание без национального спонсора, доступ к образованию, здравоохранению, недвижимости и бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Gambrell, File / AP Фото: Jon Gambrell, File / AP

Эмираты уже давно работают над привлечением в страну талантов, и у них это получается, говорит генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев: «Арабские Эмираты всегда были заинтересованы в привлечении в страну инвесторов, специалистов, ученых. Достаточно много программ, по которым соискатели могут получить так называемые золотые визы, это и владельцы недвижимости, и инвесторы или бизнесмены, которые вкладываются в реальный сектор экономики Эмиратов.

Владельцы яхт, скорее всего, это просто ориентир на сверхбогатых людей. Там, вероятно, была оговорена стоимость яхты.

Было объявлено совсем недавно о выдаче специальных виз, их называют "голубые визы", людям, которые работают в сфере экологии. Я подавался как бизнесмен, как инвестор на десятилетнюю визу. И по совокупности параметров я и мой партнер по компании получили "золотую визу". Критерии бывают сложными. Для той визы, на которую подавал я, было порядка 20 пунктов, которым нужно соответствовать. Признаться, я не слышал такого, чтобы были какие-то немотивированные отказы».

Однако, по словам сооснователя юридической фирмы в Дубае Futura Digital Александры Курдюмовой, расширение категорий повлекло за собой и более строгие требования. При этом широкая практика выдачи виз по ряду категорий, утвержденных несколько лет назад, до сих пор не сформировалась: «Сейчас в Эмиратах основных способов получения "золотой визы", я бы сказала, три. Во-первых, виза за недвижимость или инвестиции. Второй тип — это виза талантов. Я бы не сказала, что процесс их получения быстрый, потому что там не прописаны регламенты, и очень мало людей получили такие "золотые визы". А старая программа в Абу-Даби даже усложнилась. В прошлом году нужно было три критерия из семи соблюдать, а сейчас нужно соблюдать все семь.

Наконец, есть третий путь — это "золотая виза" по зарплате. У человека должна быть зарплата не меньше 30 тыс. дирхам, причем базовая, без всяких других бенефитов. И эта зарплата должна ему шесть месяцев и более выплачиваться. Но в этом году требования усложнили. Теперь, помимо всех указанных условий, нужно, чтобы еще человек не менее двух лет работал на одном и том же месте».

По данным главного управления по делам резидентов и иностранцев в Дубае, в 2023 году было выдано 158 тыс. «золотых виз». Это почти в два раза больше, чем годом ранее. В 2022 году таких виз оформили около 80 тыс., в 2021-м — 47 тыс. Статистики за 2024 год пока нет.

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Валерия Калинина