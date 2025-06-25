СМИ сообщили об обысках у госсекретаря Дагестана

Сотрудники силовых структур проводят обыск в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов (2012 год)

Фото: Партия «Единая Россия» Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов (2012 год)

Фото: Партия «Единая Россия»

Об обысках у чиновника сообщил ТАСС. «РИА Новости» подтверждает информацию, при этом источник агентства уточнил, что следственные действия идут «по ряду адресов, связанных с госсекретарем». По предварительным данным, обыски проводятся «в рамках ранее возбужденного уголовного дела». Собеседник агентства также добавил, что в мероприятиях участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Ряд дагестанских Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники утверждают, что уголовное дело может быть связано с приватизацией «Дагнефтепродукта». Официальных заявлений правоохранительных органов пока не поступало.