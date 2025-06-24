CNN: данные разведки показали, что США не уничтожили ядерные объекты Ирана

Ранняя оценка разведки США последствий американских атак по ядерным объектам Ирана показала, что основные компоненты ядерной программы страны не были уничтожены и, скорее всего, только отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Оценка основана на анализе боевых повреждений, проведенного Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA) после американских ударов, сказал один из собеседников CNN.

Первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана, добавили в CNN.

Два собеседника телеканала заявили, что запас обогащенного урана Ирана не был уничтожен. «По оценкам (DIA — “Ъ”), США отбросили их максимум на несколько месяцев назад»,— сказал собеседник издания.

Белый дом заявил, что не согласен с такой оценкой, однако признал ее существование.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам господин Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.