Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили все ядерные объекты Ирана. По его словам, это подтверждают снимки со спутника. Об этом господин Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters
«Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен колоссальный ущерб. Уничтожение — это точный термин!» — написал президент США, добавив, что самый большой ущерб был нанесен «ниже уровня земли».
В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана противобункерными бомбами и крылатыми ракетами Tomahawk. Дональд Трамп объявил, что теперь настало «время для мира», но пригрозил Тегерану «куда более серьезными последствиями» в случае ответных атак.
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