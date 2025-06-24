Белый дом не согласился с данными разведки об ударе США по ядерным объектам Ирана

Белый дом не согласился с данными ранней разведки о не полном уничтожении ядерных объектов Ирана США, опубликованных CNN. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, «оценка совершенно неверна и была засекречена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Утечка этой предполагаемой оценки — явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете четырнадцать 30 000-фунтовых бомб идеально на их цели: полное уничтожение»,— сказала госпожа Левитт CNN.

Согласно ранее опубликованным данным разведки, основные компоненты ядерной программы страны не были уничтожены и только отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев назад.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам господин Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.