ЦАХАЛ: военная кампания против Ирана не закончена

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что после перемирия с Ираном страна сместит фокус боевых действий на войну с палестинским движением «Хамас». При этом он добавил, что военная кампания против Ирана не завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончена. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, то же самое относится к его ракетной программе»,— сказал Эяль Замир. Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛа.

Как уточнил начальник генштаба, армия Израиля сосредоточится на возвращении заложников из сектора Газа и свержении «Хамаса». «Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас нет времени почивать на лаврах»,— добавил он.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. При этом он также сообщал о нарушениях режима прекращения огня с обеих сторон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Петр Бузлаев