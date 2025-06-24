Трамп: Иран и Израиль нарушили перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. О перемирии между сторонами американский лидер объявил ранним утром 24 июня. Он заявил, что недоволен обеими странами, но в особенности Израилем.

«Они (иранцы.— ''Ъ'') нарушили (перемирие.— ''Ъ''), но Израиль сделал то же самое. Я недоволен Израилем»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО (цитата по AP). Он также заявил, что иранская ядерная программа уничтожена и восстановить ее Иран не сможет.

В это же время в соцсети Truth Social американский президент призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран.

Рано утром 24 июня Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Cпустя пару часов ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном двух ракет по израильской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» — нанести «мощные удары» в центре Тегерана. Иранские власти только после этого официально подтвердили согласие на перемирие. Затем Иран сообщил о нарушении режима прекращения огня Израилем.

Лусине Баласян