Китаю не хватает китайцев

Устойчивому экономическому росту Китая в ближайшие годы могут помешать не столько внешние конъюнктурные, сколько системные внутренние проблемы, следует из аналитической записки европейского аналитического центра Bruegel. Одна из основных проблем — сокращение населения страны, что среди прочего может усилить продолжающийся спад на рынке недвижимости. Хотя в КНР развернуты меры по стимулированию рождаемости, эффекта от них статистика пока не фиксирует. Аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе Китаю мог бы помочь более активный импорт кадров из-за рубежа. Впрочем, трудовая миграция в КНР сейчас сдерживается тарифным противостоянием с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

В аналитической записке исследовательского центра Bruegel утверждается, что одна из ключевых системных проблем Китая — продолжающееся уже несколько лет сокращение населения страны. В 2024 году оно, по данным Национального бюро статистики КНР, сократилось на 1,39 млн человек, до 1,408 млрд. По оценкам Всемирного банка, к 2035 году в Китае будут жить менее 1,39 млрд человек. Во многом такая динамика — следствие политики «одна семья — один ребенок», которая была развернута в Китае в 1979 году и действовала по 2015 год. Как отмечают в Bruegel, на спад рождаемости повлияло также усиление неопределенности вокруг экономических перспектив КНР после пандемии COVID-19, проблемы с социальным обеспечением и растущие затраты на образование детей.

Снижение численности населения будет влиять на рынок недвижимости КНР, усугубляя и без того заметный спад, начавшийся в 2020 году в связи с растущими долговыми обязательствами застройщиков. По оценкам Goldman Sachs, спрос на новое жилье в Китае будет сокращаться на горизонте ближайших лет. Его покупка во многих китайских семьях ранее была увязана с поиском престижной школы для ребенка — теперь же такая тенденция не наблюдается.

Спад цен на жилье в стране продолжается: в мае цены на недвижимость сократились на 4,9% в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Для стабилизации сектора власти уже расширили поддержку проектов реновации ветхого жилья и сократили минимальный размер первоначального взноса на покупку недвижимости (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года), однако эффекты от этих и других мер в статистике пока не отражаются.

Не слишком эффективной аналитики Goldman Sachs и Bruegel считают и борьбу с сокращением населения. В стране, поясним, развернуты разнообразные меры стимулирования рождаемости: от повышения качества «репродуктивных услуг» до предоставления пособий и налоговых льгот родителям. В британском исследовательском и аналитическом центре Economist Intelligence Unit полагают, что принятых мер недостаточно, поскольку значительно снизить траты на ребенка они не помогают. Кроме того, женщины в КНР не спешат заводить семью из-за сложной процедуры расторжения брака, а также проблем, возникающих, когда они возвращаются на рынок труда уже после рождения детей. На настроения граждан в последний год влияет также усиление торговых противоречий с США — в условиях неясных экономических перспектив стимулировать рождаемость властям еще сложнее.

Тарифное противостояние с Вашингтоном, по оценкам аналитиков, сдерживает и трудовую миграцию в страну — в среднесрочной перспективе она могла бы решить часть проблем, вызванных спадом рождаемости. Впрочем, как минимум разовый приток потенциально высококвалифицированных кадров в Китай возможен — страна намерена воспользоваться конфликтом Дональда Трампа с университетами США (см. “Ъ” от 23 апреля) для привлечения студентов и аспирантов в собственные вузы. Ведущие университеты Гонконга и Сианя уже предложили упрощенный перевод к себе тех, кто недоволен действиями американского президента.

Кристина Боровикова