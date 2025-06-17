Экономика КНР подает противоречивые сигналы

Рост промышленного производства КНР в мае составил 5,8% год к году, следует из данных Национального бюро статистики страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали подъема показателя на 5,9% после увеличения на 6,1% в апреле. Фактический рост оказался минимальным с ноября 2024 года, что объясняется некоторым охлаждением деловой активности в КНР в апреле—мае (ее расширение в предшествовавшие этому месяцы было связано с подготовкой к торговой войне с США). Индекс PMI в производственном секторе в апреле и мае опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, составив 49 пунктов и 49,5 пункта соответственно.

Детализированные данные китайского статведомства свидетельствуют о том, что производство в нефтегазовой отрасли в прошлом месяце выросло на 5,3% (после 4,3% в апреле), в перерабатывающей промышленности — на 6,2% (6,6%). В целом в январе—мае этого года промпроизводство КНР продемонстрировало рост на 6,3% в годовом выражении.

Между тем лучше ожиданий аналитиков оказалась динамика розничных продаж в Китае: в мае они увеличились на 6,4% год к году после 5,1% в апреле. Прогнозы же предполагали замедление роста до 5%. Майский подъем показателя стал максимальным с декабря 2023 года. Поясним, что особое внимание к этому индикатору объясняется тем, что он отражает потребительскую уверенность, а также состояние внутреннего спроса, который китайские власти стремятся оживить.

По данным Нацбюро статистики КНР, продажи продуктов питания в мае выросли на 14,6%, одежды и обуви — на 4%, автомобилей — на 1,1%. Бурный рост демонстрировали продажи бытовой техники (53% год к году) и электроники (33%). Всплеск объясняется в том числе усилением торговых противоречий с США и стремлением потребителей купить продукцию до взлета цен из-за пошлин. Другая причина — действия властей по стимулированию спроса, в том числе расширение программы приобретения товаров по схеме трейд-ин (см. “Ъ” от 6 марта).

Впрочем, отчасти неожиданное ускорение продаж может объясняться и совсем краткосрочными факторами — потребительские расходы китайцев традиционно растут в начале мая из-за празднования Дня труда: речь идет как о подарках, так и о тратах в путешествиях по стране.

Свежая статистика свидетельствует также о сохранении проблем в секторе недвижимости КНР: инвестиции в него сократились в мае на 10,7% (в апреле — 10,3%). С учетом того, что об устойчивости внутреннего спроса говорить пока рано, такая статистика позволяет китайским властям дополнительно усиливать поддержку экономики.

Кристина Боровикова