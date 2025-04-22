Гарвард против Трампа

Гарвардский университет вступил в юридическое противостояние с администрацией Дональда Трампа. Вуз подал иск из-за блокировки госфинансирования на несколько миллиардов долларов. Ранее Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на сумму $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Кроме того, Белый дом ждет от университета отказа от программ разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI). Победа Гарварда в суде может вдохновить другие американские университеты, а проигрыш будет означать конец их сопротивления политике администрации. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Гарварде против политики Дональда Трампа Фото: AP Студенты и сотрудники Гарварда отстаивают право на свободу слова Фото: AP Протестующие возле памятника основателю Гарварда Джону Гарварду Фото: Ken McGagh / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Гарварде против политики Дональда Трампа Фото: AP Студенты и сотрудники Гарварда отстаивают право на свободу слова Фото: AP Протестующие возле памятника основателю Гарварда Джону Гарварду Фото: Ken McGagh / Reuters

Противостояние Гарвардского университета и администрации Трампа перешло в юридическую плоскость. В понедельник одно из самых авторитетных учебных заведений мира подало в Окружной суд США в Массачусетсе иск против нескольких федеральных агентств. Заявленная цель — добиться того, чтобы власти больше не использовали выделение университету государственных средств в качестве «рычага для получения контроля над принятием академических решений».

Конфликт между Гарвардом и администрацией Трампа продолжается уже несколько недель. Еще в марте федеральное правительство направило университету письмо, в котором говорилось, что он находится под пристальным вниманием властей. А в письме от 11 апреля чиновники потребовали, чтобы Гарвард пересмотрел свой подход к набору абитуриентов, их трудоустройству и организации учебного процесса — в частности, чтобы университет отказался от программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Позднее газета The New York Times сообщила со слов чиновников, что апрельское письмо якобы было «неавторизованным» и не должно было быть отправлено в Гарвард, но там в это не верят. В любом случае университет отверг эти требования.

В вузе считают, что действия администрации Трампа являются незаконными и выходят за рамки полномочий правительства.

Тем временем Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Кроме того, правительство рассматривает возможность дополнительной заморозки грантов на $1 млрд.

Также, по данным CNN, возможна отмена нынешнего налогового статуса Гарварда. Ранее президент США Дональд Трамп задался в соцсетях вопросом: «Может, Гарвард должен лишиться статуса структуры, освобожденной от налогов, и облагаться ими как политическая организация?» Такой вариант, по его словам, возможен, если Гарвард «продолжит продвигать политическую, идеологическую и террористическую "болезнь"».

В исковом заявлении Гарварда утверждается, что администрация Трампа пыталась связать свои финансовые решения с необходимостью борьбы с антисемитизмом и вышедшими из-под контроля пропалестинскими протестами в кампусах ведущих университетов США. «Но правительство не смогло — и не может — определить какую-либо рациональную связь между проблемами антисемитизма и замороженными медицинскими, научными, технологическими и другими исследованиями, нацеленными на спасение жизней американцев, развитие успеха Америки, сохранение безопасности и поддержание позиции Америки как мирового лидера в области инноваций»,— отмечается в документе.

Гарвард — самый богатый университет в мире, имеет эндаумент (целевой капитал) в размере $53 млрд. Это может смягчить удар от сокращения федерального финансирования. Но в любом случае конфликт с правительством способен нанести вузу серьезный урон. Как отмечается в иске, если университету придется слишком долго черпать средства из собственных фондов, он будет вынужден работать в «значительно сокращенном режиме»: уменьшить число аспирантов, профессоров и научных сотрудников, сократить расходы на исследования.

Уже сейчас в Гарварде заморожено финансирование исследований, касающихся детского рака, вспышек инфекционных заболеваний и способов облегчения боли у раненых на поле боя. Причина в том, что Национальные институты здравоохранения (NIH), входящие в структуру Минздрава, объявили в понедельник: они прекращают финансирование медицинских исследований в тех университетах, где еще сохраняются программы разнообразия, равенства и инклюзивности. В 2024 финансовом году $488 млн из $686 млн пришли в федеральные исследовательские фонды Гарварда именно от NIH.

В судебном иске отмечается, что такие действия администрации Трампа создают негативный «волновой эффект, распространяющийся за пределы кампуса Гарварда». Отметим, что федеральные власти пошли в атаку на все американское академическое сообщество. Так, требования об изменении политики ранее были направлены Колумбийскому университету, и в итоге он объявил о ряде уступок администрации Трампа. Принстонский, Корнелльский, Брауновский, Северо-Западный и Пенсильванский университеты также сталкивались с угрозами остановки финансирования.

В беседе с The Washington Post профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Кермит Рузвельт заявил, что победа Гарварда в суде может вдохновить другие университеты на борьбу с администрацией Трампа, но проигрыш может означать «конец сопротивления». Правда, в любом случае юридическое противостояние, вероятно, продлится годы и может в конечном итоге достичь Верховного суда.

Екатерина Мур