Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен от республиканцев Бадди Картер направил официальное письмо в Нобелевский комитет с предложением наградить президента США Дональда Трампа премией мира. В обращении он назвал «чрезвычайной и исторической» роль господина Трампа в прекращении войны между Израилем и Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

«Влияние президента Трампа сыграло важную роль в заключении быстрого соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые, решительные действия, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и гарантировать, что крупнейшее в мире государство—спонсор терроризма останется неспособным получить ядерное оружие»,— говорится в письме Бадди Картера, которое публикует Fox News.

21 июня правительство Пакистана также выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Там заявили, что направили заявку «в знак признания решительного дипломатического вмешательства» президента США в военный конфликт между Пакистаном и Индией. Премьер Индии Нарендра Моди при этом говорил, что стороны достигли мирного соглашения путем переговоров между военными.

Сам Дональд Трамп заявлял, что никогда не получит Нобелевскую премию мира, так как «ее дают только либералам». При этом еще в феврале он говорил, что заслуживает награды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большая победоносная война».

Петр Бузлаев